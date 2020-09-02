Ее назвали "актрисой колдовской красоты", она играла у Анатолия Эфроса в Ленкоме, блистала в спектаклях Малого театра, снималась с Владимиром Высоцким, Олегом Далем, Андреем Мироновым... Но больше всего запомнилась фильмом - "Доживем до понедельника", став одной из главных героинь кино 60-70-х. Красивая, пылкая, ранимая, но принципиальная, добрая и сильная. Несмотря на внешнюю хрупкость и изящество... Глядя в ее большие, прекрасные глаза, многие школьники (а фильм этот был как раз о школе и поиске своего места в жизни) давали себе зарок - тоже стать добрыми и честными, стараться понимать других. Героиня Печерниковой считала, что "описать счастье - это как прикнопить к бумаге солнечный зайчик". Все верно, но счастье - это еще и когда все живы.

Она ушла из жизни за день до 75-летия, которое мы готовились отмечать 2 сентября. Многие снова пересматривали бы ее фильмы: "Птицы наших надежд", "Два капитана", "Первая любовь", "Вариант "Омега", "Доживем до понедельника"... Чаще всего ей предлагали роли красивых героинь. Честных, романтичных, верных своим идеалам, любви, и в то же время бесстрашных. .. А в 1991 году Печерникова неожиданно для многих ушла из театра, перестала сниматься: новые фильмы появлялись редко, размениваться на ерунду не хотелось... Но десять лет спустя - вернулась. В кино пока звать не стали, зато приглашали на телевидение. Побывала она и в "Хрустальном шаре" у Виталия Вульфа. А в телеисповеди "Лекарство от одиночества" рассказала о своей жизни и напастях, откровенно и честно - чтобы другие не повторяли ее ошибок. И мы, зрители, были благодарны ей за это только чуть меньше, чем за роли. А в 2019-м ее снова пригласили сниматься - на главную роль в фильм "Земля Эльзы"...