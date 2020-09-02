Александр Головин выбыл на месяц из-за травмы

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу против Сербии в Лиге наций, который пройдет 3 сентября в Москве.

Перед этой встречей команда Станислава Черчесова потеряла сразу нескольких ведущих игроков. Главная новость - отсутствие Александра Головина. Полузащитник "Монако" получил травму задней поверхности бедра в поединке второго тура чемпионата Франции против "Метца". Накануне стало известно, что Головин угодил в лазарет на четыре недели. Об этом заявил врач нашей национальной команды Эдуард Безуглов, слова которого приводит пресс-служба сборной.

- Только вчера получили информацию по МРТ-исследованию Александра Головина - повреждение достаточно выраженное. Думаю, он пропустит порядка четырех недель. Может, восстановится чуть быстрее, может, чуть позже. Ориентироваться надо на месяц, - сказал Безуглов.

Ранее из-за травм выбыли форвард "Арсенала" Евгений Луценко, полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и новичок итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Напомним: Луценко получил повреждение в матче Премьер-лиги с "Химками", а Баринов и Миранчук травмировались в дерби со "Спартаком".

- По Луценко - у него травма задней поверхности бедра, сроки восстановления примерно такие же, как у Головина. Что касается Баринова, то ему сделали операцию в Италии. Сроки реабилитации в таких случаях - около шести месяцев. Если получится вернуться раньше - супер, если нет - ничего страшного, - подытожил Безуглов.

Напомним, что после матча с Сербией россияне встретятся в гостях 6 сентября с венгерской сборной.