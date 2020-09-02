Александр Головин выбыл на месяц из-за травмы

Новости

В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 01.09.2020
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 01.09.2020
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 01.09.2020
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 01.09.2020
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 01.09.2020
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 01.09.2020
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Саша в лазарете

Александр Головин выбыл на месяц из-за травмы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8249)
Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу против Сербии в Лиге наций, который пройдет 3 сентября в Москве.

Перед этой встречей команда Станислава Черчесова потеряла сразу нескольких ведущих игроков. Главная новость - отсутствие Александра Головина. Полузащитник "Монако" получил травму задней поверхности бедра в поединке второго тура чемпионата Франции против "Метца". Накануне стало известно, что Головин угодил в лазарет на четыре недели. Об этом заявил врач нашей национальной команды Эдуард Безуглов, слова которого приводит пресс-служба сборной.

Фото: РИА Новости
Черчесов назвал состав сборной на первый матч после годового перерыва

- Только вчера получили информацию по МРТ-исследованию Александра Головина - повреждение достаточно выраженное. Думаю, он пропустит порядка четырех недель. Может, восстановится чуть быстрее, может, чуть позже. Ориентироваться надо на месяц, - сказал Безуглов.

Ранее из-за травм выбыли форвард "Арсенала" Евгений Луценко, полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и новичок итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Напомним: Луценко получил повреждение в матче Премьер-лиги с "Химками", а Баринов и Миранчук травмировались в дерби со "Спартаком".

- По Луценко - у него травма задней поверхности бедра, сроки восстановления примерно такие же, как у Головина. Что касается Баринова, то ему сделали операцию в Италии. Сроки реабилитации в таких случаях - около шести месяцев. Если получится вернуться раньше - супер, если нет - ничего страшного, - подытожил Безуглов.

Напомним, что после матча с Сербией россияне встретятся в гостях 6 сентября с венгерской сборной.

Спорт Футбол Лига наций Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон