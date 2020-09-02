Александрова обыграла трехкратную чемпионку US Open Клейстерс

Российская теннисистка Екатерина Александрова в стартовом матче US Open нанесла поражение трехкратной победительнице турнира Ким Клейстерс из Бельгии.

Александрова на этом турнире получила 21-й номер посева. 37-летняя Клейстерс решила еще раз возобновить карьеру. На кортах US Open она трижды добивалась побед - в 2005, 2009 и 2010 годах.

Первый сет матча остался за более опытной бельгийкой - 6:3. Во второй партии Александровой удалось уже в конце вырвать победу - 7:5. На решающий сет Клейстерс не хватило сил. Россиянка играла лучше и пробилась во второй круг - 6:1. В следующем матче Александрова встретится с американкой Кэти Макнелли.

Добилась победы и Анна Калинская, переигравшая Нину Стоянович из Сербии - 6:4, 6:3. Во втором круге россиянку ожидает встреча с 40-летней американкой Винус Уильямс, которая установила рекорд участвуя уже в 22-м US Open.