Анкара объявила о втором пике первой волны коронавируса

Минздрав Турции объявил о том, что страна проходит "второй пик первой волны коронавируса нового типа". Заявивший об глава министерства Фахреттин Коджа объяснил усиление пандемии людской безалаберностью.

"Свадебные церемонии, неосторожность на праздниках привели нас к таким неприятностям, - передает ТАСС слова министра. - Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса".

Только за последние сутки в стране были зафиксированы 1596 новых случаев заражений и 45 летальных исходов. Распространение COVID по регионам страны, по словам Коджи, неравномерно.

"Рост наблюдается в Средней Анатолии и на юго-востоке страны, - констатировал глава Минздрава. - Самое большое число заболевших фиксируется в Анкаре, на втором месте идет Стамбул".