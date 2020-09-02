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2 сентября 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 31 августа 2020 года № УГ-358 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) сохраняется в отношении граждан) изложить в следующей редакции:

"5) находящихся в социальных учреждениях Республики Башкортостан - до 15 сентября 2020 года включительно.";

2) в пункте 7 (возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора):

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) с 1 сентября 2020 года:

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских кружков и детских секций, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, домах (дворцах) культуры;

- кинотеатров (кинозалов);

- бань и саун, в том числе расположенных в фитнес-цептрах;

- фуд-кортов, расположенных в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах;";

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) с 15 сентября 2020 года - театрально-концертных организаций, домов (дворцов) культуры.";

3) в пункте 20 слова "Социальным учреждениям Республики Башкортостан перейти на автономный режим работы" заменить словами "Социальным учреждениям Республики Башкортостан до 15 сентября 2020 года включительно перейти на автономный режим работы".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров



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