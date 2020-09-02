Беларусь: тревожные дни

Сергей Лавров: в Беларуси действуют радикалы с Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой Владимиром Макеем заявил, что на территории Беларуси находятся натренированные на Украине радикалы. Их целью является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу. Лавров отметил, что на Украине расположены лагеря для подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

Лавров подчеркнул, что эти люди очень заинтересованы, чтобы мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. "Они финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы те вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице", - отметил глава МИД России.

Минск ответит контрсанкциями странам Балтии

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск подготовил пакет мер в ответ на санкции в отношении Беларуси со стороны балтийских государств, "Хочу сказать, что мы тоже провели межведомственное согласование. Мы подготовили предложения, и они уже утверждены, о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Беларуси - мы также будем давать адекватный ответ", - подчеркнул Макей.

Польша и Литва "бесплатно" обучат отчисленных в Беларуси студентов

Польские вузы готовы принять на обучение студентов, которых отчислили из университетов Беларуси. О своем согласии бесплатно обучать молодых (до 35 лет. - Прим. "РГ") белорусов заявили, в частности, Университет имени Адама Мицкевича в Познани, а также Варшавский университет. В документах этих учебных заведений говорится, что обучение в Польше смогут пройти "молодые белорусы, которые не могут учиться в Беларуси из-за своих политических взглядов". Власти Литвы также выделят 100 стипендий для отчисленных белорусских студентов.