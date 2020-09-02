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02.09.2020 23:32
Рубрика: Спорт

Ребята без тормозов

Участники "Тур де Франс" разогнались до 70 км/час
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 197(8251)
Пятый этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс" выиграл бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma. Он преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 21 минуту 22 секунды.

Для ван Арта это шестая победа с начала августа, а также второй личный успех на престижной гонке. В прошлом году он был лучшим на одном из этапов.

Фото: Getty Images
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В то же время самым быстрым велогонщиком можно назвать и ирландца Сэма Беннета из Deceuninck-Quick Step. Согласно протоколу он финишировал третьим, но на последних 500 м развил невероятную скорость - 70,2 км в час. В топ-5 по этому показателю также с ветерком въехали бельгиец Яспер Стейвен из Trek-Segafredo (69,4 км/ч), словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe (68,7 км/ч), ван Арт (67,2 км/ч) и нидерландец Сес Бол из Sunweb (64,8 км/ч).

Россияне Ильнур Закарин (ССС) и Павел Сиваков (Ineos) пришли к финишу 148-м и 156-м соответственно с отставанием от лидера в 4,5 минуты.

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