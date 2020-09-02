Бразильянка установила рекорд по длительности заражения COVID-19

В Бразилии пациентка пять месяцев была носителем COVID-19. Со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро об этом пишет газета O Globo.

"Заразившаяся женщина не испытывала никаких симптомов болезни, но при этом в течение 152 дней могла передавать вирус SARS-CoV-2 другим. И это наиболее длительный период подтвержденного присутствия вируса в организме", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что легкие признаки коронавируса у женщины появились в марте. Она находилась дома на карантине, в госпитализации не нуждалась. Вернуться к своим обязанностям женщина смогла только спустя пять месяцев. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, Бразилия занимает вторую сточку среди стран мира по числу инфицированных. Положительным тест на коронавирус оказался у 3 миллионов 950 тысяч 931 жителя страны.