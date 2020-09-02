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02.09.2020 19:36
Рубрика: В мире

Лучше меньше, но для всех

Британия нацеливается на короткую неделю
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
СOVID-19 ударил по экономикам всех стран, безработица увела с рынка труда миллионы рабочих и служащих. Вернулись на службу после длительного карантина отнюдь не все. Исследования британского аналитического Центра Autonomy показывают, что четырехдневная рабочая неделя создаст для трудящихся госсектора до полумиллиона новых рабочих мест и поможет ограничить ожидаемый уже в ближайшие месяцы рост безработицы.

После того как казначейство Соединенного Королевства (министерство финансов. - "РГ") свернет программу финансовой помощи, которую оно доселе оказывало всем трудящимся, ушедшим из-за эпидемии коронавируса на карантин, число незанятых резко подскочит. Исследования Аutonomy выглядят первой попыткой оценить влияние четырехдневной недели на рабочие места. Причем аналитики утверждают: рабочие и служащие госсектора могли бы перейти на 32-часовую рабочую неделю без потери в зарплате. Программа по сокращению рабочей недели может обойтись властям от 5,4 млрд до 9 млрд фунтов стерлингов в год. Для тех, кто занят в частном секторе, схема четырехдневной недели не предусматривается.

Правительство Маргарет Тэтчер уже сокращало рабочую неделю во время рецессии
Фото: iStock
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Ввести укороченную неделю на Альбионе будет не так-то просто: ожидаемый дефицит бюджета - более 300 миллиардов фунтов стерлингов. Прогнозы гласят, что безработица увеличится за предстоящую зиму. Банк Англии предвидит ее рост от нынешних менее 4 процентов до 7,5 процента к концу года. Исследования сходятся на том, что госсектор экономики должен протестировать идею рабочей 4-дневки, так как такой график может улучшить баланс между работой и личной жизнью: более двух третей рабочих и служащих Британии испытывают постоянный стресс. Кстати, американский президент Теодор Рузвельт в свое время сократил рабочую неделю до сорока часов. Правительство Маргарет Тэтчер сделало то же самое во время рецессии (1979-1982 годы).

Между тем

Многие компании уже провели эксперименты по сокращению рабочей недели. Так, мексиканский миллиардер Карлос Слим на своих предприятиях ввел трехдневную рабочую неделю, правда, при 11-часовом рабочем дне. По его мнению, это позволяет добиться лучшего баланса между работой и отдыхом, существенно улучшить качество жизни и производительность труда. В прошлом году сотрудники японского подразделения компании Microsoft стали участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Новый график понравился всем. Начальство отметило, что производительность выросла на 40 процентов. Кроме того, компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги. Кстати, самая короткая рабочая неделя в мире - в Нидерландах, там трудятся в среднем всего 29 часов, и многие берут себе третий выходной.

Подготовил Юрий Когалов

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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