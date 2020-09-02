Бывший деловой партнер Сергея Фургала подписал досудебное соглашение

Появилась неожиданная новость - бывший деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на свои источники в правоохранительных органах.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете эту информацию официально не подтвердили, но и опровергать не стали. Судя по реакции ведомства Александра Бастрыкина, эта информация соответствует действительности. Что она означает в первую очередь для ключевого фигуранта резонансного уголовного дела?

Ничего хорошего не означает. Конкретно для Сергея Фургала появление такого соглашения - по-настоящему плохая новость. Она говорит о том, что деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. То есть Мистрюков заявил следствию, что Фургал - организатор убийств и покушения на убийство хабаровских бизнесменов.

Собственно, для следствия это "железный" козырь обвинения бывшего губернатора в совершении тяжких преступлений, которые никогда не подпадают ни под какие амнистии.

Ситуация со следствием против Фургала сегодня такова - бывший губернатор и все остальные вину не признают. А ее признал один Мистрюков. Сергею Фургалу такое соглашение со следствием накануне предлагали, но он отказался, назвав это предложение следователей угрозой и давлением на него.

Соглашение со следствием дает реальную возможность для фигуранта уголовного дела рассчитывать на меньший срок в случае осуждения и считается одним из самых "сильных" смягчающих вину обстоятельств. Такое уголовное дело выделят в отдельное производство, и если фигуранту "светит" пожизненный срок, то его не дадут.

Николая Мистрюкова называют близким другом Фургала и его деловым партнером. На момент ареста Мистрюков занимал высокую должность - генерального директора компании "Дальпромснаб". Он также совладелец компании "Торэкс - Хабаровск". Четвертью - 25 процентами - этой фирмы владеет жена Фургала Лариса Стародубова. А еще Мистрюков был депутатом краевой Думы.

Арестовали Мистрюкова еще осенью прошлого года и сказали, что он подозревается в причастности к убийствам хабаровских бизнесменов - Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м и одном покушении.

Мистрюкова, как позже и Фургала, еще в те годы сразу же заподозрили в причастности к этим громким преступлениям. И Мистрюкова, как позже и Фургала, потом признают невиновными местные правоохранители и отпустят на все четыре стороны.

Кстати, в прошлом году вместе с Мистрюковым арестовали инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова, неработающего Андрея Карепова и гендиректора ООО "Альтеза" Андрея Палея. Следствие уверяет: эти люди причастны к убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

По официально не подтвержденной информации, Мистрюков все же не единственный фигурант уголовного дела, давший показания на Сергея Фургала. Судя по информации ТАСС, показания на экс-губернатора региона также дал уже осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин, который сейчас находится под госзащитой. В Следственном комитете такую информацию ни подтверждать, ни опровергать не стали.