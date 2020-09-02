Открывшийся на Кузбассе Центр техподдержки БЕЛАЗ станет одним из крупнейших работодателей в регионе

Открытие Центра - событие грандиозное для 77-тысячного городка Белово в Кемеровской области. Строительство, начатое в 2018 году, осуществлял официальный представитель ОАО "БЕЛАЗ" в регионе - компания "БЕЛАЗ-24".

Здания Центра разместились на площади, равной двум футбольным полям. Почти три десятка специалистов разного профиля займутся обслуживанием карьерной техники БЕЛАЗ из Кемеровской области и соседних регионов России. По своим размерам и оснащению Центр технической поддержки в Кузбассе стал самым крупным в мире среди сервисной инфраструктуры БЕЛАЗ, проект вошел в федеральную программу развития российских моногородов.

В торжественном открытии нового объекта приняли участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, Посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр промышленности Кузбасса Леонид Старосвет. От Министерства промышленности Беларуси коллективу компании "БЕЛАЗ-24" была вручена почетная грамота за успешную реализацию уникального проекта.

Центр состоит из трех корпусов - административного, логистического и производственного. Можно смело сказать, что его инфраструктура продумана до мельчайших деталей. Так, например, подъехать к Центру можно по новой специально построенной технологической дороге. Это сделано для того, чтобы нагрузка на "старые" дороги общего пользования не выросла.

Уникальность Центра заключается еще и в том, что он оснащен полным комплектом современного специализированного оборудования для проведения капитальных и текущих ремонтов узлов и агрегатов карьерных самосвалов "БЕЛАЗ" грузоподъемностью 30-450 тонн, ремонта гидравлических систем и электропривода.

В логистическом корпусе площадью 3158 квадратных метров в наличии широкий ассортимент оригинальных запасных частей БЕЛАЗ, иных комплектующих заводов-смежников. Это даст возможность производить ремонт в кратчайшие сроки. Очень важно, что при проведении ремонта будет уделяться особое внимание созданию оптимальных условий - температуры, влажности, вентиляции... Другая важная задача - обеспечить возможность для проведения всех видов ремонта карьерной техники БЕЛАЗ и сделать процесс взаимодействия с потребителями максимально удобным.

Административный корпус Центра площадью 4015 квадратных метров включает в себя кабинеты инженерно-технического персонала, химическую лабораторию и рабочие зоны подразделений. А еще, что не менее важно, здесь есть своя прекрасная столовая, медицинский пункт и пункт охраны.

Также на базе Центра будет вестись подготовка специалистов, созданы курсы повышения квалификации для работников отрасли, организованы практические занятия для студентов профильных учебных учреждений региона.

Особо стоит отметить такой важный момент: новый Центр технической поддержки БЕЛАЗ станет одним из самых крупных работодателей и налогоплательщиков города Белова. Он примет на работу 278 местных жителей, а объем налоговых поступлений до 2028 года должен превысить сумму в 750 миллионов российских рублей. По оценке специалистов ОАО "БЕЛАЗ", Центр сможет выйти на проектную мощность уже в 2022 году.

В честь этого знакового для сибирского региона события была открыта памятная кедровая "Аллея дружбы". Она стала зримым воплощением плодотворного сотрудничества белорусов и россиян. Строительство и ввод в эксплуатацию Центра технической поддержки - важный этап в истории многолетнего партнерства Кузбасса и завода БЕЛАЗ.