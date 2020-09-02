Черчесов рассказал, почему в сборную вызвано мало новичков

В четверг, 3 сентября, сборная России по футболу в Москве проводит стартовый матч Лиги наций против команды Сербии. Накануне матча главный тренер российской команды Станислав Черчесов, которому 2 сентября исполнилось 57 лет, ответил на вопросы журналистов.

Черчесов объяснил, почему в составе команды так мало новых имен.

"Состав не изменился, сборная не молодеет, не так динамично развивается, - сказал Черчесов. - Согласен с тем, что команда возрастная. Давно не собирались, после практически года отсутствия игр сразу вызывать много новых имен было бы неправильно. Раз почти год не играем, решили вызвать опытных".

По его словам, в плане было вызвать четырех нападающих, и после травмы Евгения Луценко был довызван Александр Соболев.

"Он обжился в "Спартаке" и начал показывать свои лучшие качества", - добавил он.

Черчесов ожидает, что его команда в матче против Сербии покажет качественную игру и добьется хорошего результата.

"Завтра ждем хорошей и качественной игры. У нас есть пара систем, которые мы часто использовали, сегодня пробовали и одну, и вторую. Сегодня будет теория, обсудим с игроками и примем решение, какую схему использовать, чтобы добиться результата", - сказал он.