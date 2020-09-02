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02.09.2020 04:51
Рубрика: Происшествия

Что делать, если вымогают деньги на "грев" зоны

Текст: Дмитрий Рассохин (Преподаватель по психологии УрФУ)
Российская газета - Неделя № 196(8250)

1. Для начала спокойно, но твердо дать понять, что вы вне этой системы, "вне политики". И не будете давать деньги.

2. Очень важно не показывать лояльность, подчинение тем, кто вымогает у вас деньги.

3. По возможности снять на видео или сделать запись аудио, как это происходит.

4. Если ребенка продолжают преследовать и вымогать деньги, нужно, чтобы он не боялся сообщить об этом родителям, старшему брату, сотрудникам правоохранительных органов. При этом родители должны дать понять ребенку, что это не "стукачество", как ему внушают сторонники АУЕ, а его способ противостоять этой системе. Они действуют против него сообща, и он тоже противостоит им вместе с кем-то. Действовать против организованной, к тому же криминально настроенной группировки в одиночку очень опасно.

Происшествия Преступления Криминал "РГ"-советы

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