Что ждет гостей Дня белорусской письменности?

В воскресенье в Белыничах под Могилевом пройдет XXVII День белорусской письменности.

Это родные места русского и белорусского живописца Витольда Бялыницкого-Бирули, одного из самых поэтичных мастеров кисти среди передвижников. Гостей города ждут литературные чтения и конференции, увлекательные дискуссии и множество ярких культурных впечатлений. Традиционно в Дне белорусской словесности принимают активное участие и российские литераторы, и любители литературы.

Главные темы грядущего форума - Год малой родины, 75-летие Великой Победы и 90-летие со дня рождения выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича.

- В числе основных событий - церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии Беларуси, научно-практическая конференция "Белыничские чтения", "круглый стол" с участием белорусских и зарубежных писателей, экспедиция "Дорога к святыням", подведение итогов республиканского конкурса юных чтецов "Живая классика", а также конкурса буктрейлеров с демонстрацией видеороликов, - сообщил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.

На два ближайших выходных главная улица Белыничей станет пешеходной, здесь разместится книжная экспозиция длиной более полутора километров. Будут представлены и литературные проекты, в реализации которых участвовал Постоянный Комитет Союзного государства. Ждет гостей и реконструированный музей Витольда Бялыницкого-Бирули. Площадь его экспозиций увеличилась вдвое. К слову, в прошлом году при участии Посткома Союзного государства издана посвященная художнику книга, а к нынешнему Дню письменности вышел альбом с репродукциями живописца.

- Музейное пространство объединило ту часть коллекции картин, которую супруга Бялыницкого-Бирули 50 лет назад передала Белыничам для экспонирования, - рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Мы очень благодарны Национальному художественному музею, который помог нам с реставрацией этих работ.

На главной улице Белыничей раскинет шатры книжная экспозиция длиной более полутора километров

К слову, кроме впечатляющей коллекции картин зрители впервые увидят отреставрированную фреску "Восхождение на Голгофу" XVII века из разрушенного некогда католического монастыря.

А еще в честь Дня белорусской письменности будет погашена специально выпущенная марка, которая наверняка станет филателистической редкостью.

Кстати

Национальный пресс-центр Беларуси при участии Постоянного Комитета Союзного государства планирует организовать специальный пресс-тур для белорусских и союзных СМИ по Могилевской области для освещения мероприятий, связанных с развитием белорусской литературы и литературными проектами Союзного государства.