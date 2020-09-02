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02.09.2020 13:15
Рубрика: Власть

Бюллетени во время трехдневного голосования будут хранить в сейф-пакетах

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком дал разъяснения по правилам хранения заполненных бюллетеней в тех регионах, где голосование пройдет в течение трех дней - с 11 по 13 сентября.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Как рассказала в среду на заседании комиссии секретарь ЦИК Майя Гришина, бланки будут упаковывать в сейф-пакеты, защищенные от несанкционированного вскрытия. Такая же технология защиты бюллетеней применялась во время общероссийского голосования по Конституции, которое проходило в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В конце дня голосования 11 и 12 сентября заполненные бюллетени из каждого ящика будут складывать в сейф-пакеты. Внешне они похожи на упаковку для бандеролей, которую использует "Почта России".

Помещать бюллетени в сейф-пакет надлежит гласно, в присутствии наблюдателей. На месте запечатывания пакета в обязательном порядке расписываются члены участковой избирательной комиссии (УИК) с правом решающего голоса и - по желанию - наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса.

На каждый пакет составляется акт, который запечатают вместе с бюллетенями. Наблюдатели и все члены УИК вправе получить его копию.

Пакет имеет индивидуальный номер и несколько степеней защиты от несанкционированного вскрытия. Он запечатывается липкой лентой, которую нельзя отклеить паром или химическими веществами. Если просто оторвать ленту, поверхность деформируется, и на месте склейки появляется надпись "Пакет вскрыт". Подобным образом защищены бока - на них тоже проступит микротекст в случае незаконной попытки вскрытия.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Хранить сейф-пакеты следует в сейфах или специально оборудованных местах в помещении участковой комиссии. Причем место хранения должно попадать в поле зрения камер видеонаблюдения.

Вскроют пакеты только после 20:00 по местному времени 13 сентября - перед началом подсчета голосов. Наблюдатели вправе убедиться в сохранности пакетов и соответствии всех номеров и подписей.

Напомним, трехдневное голосование, по решению ЦИК, пройдет в 31 субъекте Федерации, где назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы, губернаторов и членов региональных законодательных собраний.

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