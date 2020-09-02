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02.09.2020 10:04
Рубрика: Экономика

Многодетных семей могут избавить от налога на имущество

Текст: Елена Манукиян
Многодетных семьей предложили освободить от уплаты имущественного налога. С такой инициативой обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В тексте обращения говорится, что нововведение сможет стать дополнительным подспорьем для родителей, а также будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.

Фото: iStock
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Волынец настаивает, что имущественный налог семьям, воспитывающим от трех и более детей, необходимо отменить до достижения младшим ребенком 18 лет. По ее словам, в числе действующих имущественных льгот для них только налоговый вычет: то есть, налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м - для квартиры и 50 кв. м - для частного дома. Однако таких мер поддержки недостаточно, потому что налог все равно выплачивается, и подчас его сумма бывает довольно существенной для большой семьи.

Сегодня многодетным семьям также предоставляются на детей путевки для лечения в санаториях или в летний лагерь, первоочередные места в детский сад, скидки на лекарства, выписанные по рецепту, и за коммунальные услуги (в размере 30%). Одного из родителей освобождают от сборов по транспорту, обоих - от уплаты НДФЛ.

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