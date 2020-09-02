Доллар начал сдавать позиции

Рубль накануне дорожал к доллару четвертый день подряд. На старте первого месяца осени потоки разворачиваются в противоположную доллару США сторону, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

По его словам, технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74 рублей за доллар указывает, что летний тренд укрепления доллара сломлен. Дальше может последовать консолидация с попытками восстановления российской валюты. Область 74,5-75 рублей за доллар выглядит привлекательно для среднесрочных покупок российской валюты, считает Шульгин.

Несмотря на некоторый скептицизм ряда аналитиков в отношении способностей развивающихся экономик быстро справиться с кризисом, вызванном пандемией, наблюдается приток средств в российские активы, подчеркивает он. Инвесторы на прошлой неделе увеличили вложения в биржевые фонды, ориентированные на акции и облигации развивающихся стран, свидетельствуют данные Bloomberg. Приток в фонды ETF за неделю по 28 августа составил 68,3 млн долларов (неделей ранее отток 108 млн долларов). Максимальный приток средств был отмечен в инвестирующие в Россию фонды.

Во вторник доллар дешевел против большинства конкурентов из Большой десятки, был стабилен к иене и дорожал к евро. Наиболее заметно свои позиции к валюте США укрепляют британский фунт, новозеландский доллар и евро, который сегодня поднялся до 1,1993 к доллару. Это новый максимум с 3 мая 2018 года. Фунт, в свою очередь, достиг 1,3480 к доллару - самого высокого значения с декабря 2019 года, подчеркивает Шульгин.

Впрочем, не факт, что нынешний позитив будет продолжаться долго. Так, по мнению начальника аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина, существенного укрепления российской валюты ожидать пока не приходится. Более того, по его мнению, сохраняются риски ослабления российской валюты до 75 рублей за доллар до конца третьего квартала.