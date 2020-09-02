Доллар начал сдавать позиции

По его словам, технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74 рублей за доллар указывает, что летний тренд укрепления доллара сломлен. Дальше может последовать консолидация с попытками восстановления российской валюты. Область 74,5-75 рублей за доллар выглядит привлекательно для среднесрочных покупок российской валюты, считает Шульгин.
Несмотря на некоторый скептицизм ряда аналитиков в отношении способностей развивающихся экономик быстро справиться с кризисом, вызванном пандемией, наблюдается приток средств в российские активы, подчеркивает он. Инвесторы на прошлой неделе увеличили вложения в биржевые фонды, ориентированные на акции и облигации развивающихся стран, свидетельствуют данные Bloomberg. Приток в фонды ETF за неделю по 28 августа составил 68,3 млн долларов (неделей ранее отток 108 млн долларов). Максимальный приток средств был отмечен в инвестирующие в Россию фонды.
Во вторник доллар дешевел против большинства конкурентов из Большой десятки, был стабилен к иене и дорожал к евро. Наиболее заметно свои позиции к валюте США укрепляют британский фунт, новозеландский доллар и евро, который сегодня поднялся до 1,1993 к доллару. Это новый максимум с 3 мая 2018 года. Фунт, в свою очередь, достиг 1,3480 к доллару - самого высокого значения с декабря 2019 года, подчеркивает Шульгин.
Впрочем, не факт, что нынешний позитив будет продолжаться долго. Так, по мнению начальника аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина, существенного укрепления российской валюты ожидать пока не приходится. Более того, по его мнению, сохраняются риски ослабления российской валюты до 75 рублей за доллар до конца третьего квартала.