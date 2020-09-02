Новости

Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда 18:23
Почти половина россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941-м 18:23
Apple планирует продать 75 млн новых iPhone до конца года 18:14
Спартаковец Джордан Ларссон интересен четырем клубам 18:12
Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек 18:07
В NASA выбрали будущие миссии для изучения космической погоды 18:02
Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин 18:00
Неймар заразился коронавирусом 17:42
Финляндия вновь начнет выдавать визы россиянам 17:28
МИД РФ прокомментировал заявление об отравлении Навального 17:24
В Кремле нет данных от ФРГ об отравлении Навального 17:20
В Москве на месте высотки заводоуправления "ЗИЛа" появится технопарк 17:16
Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 16:56
Абитуриенты направили 70 тысяч заявлений через сервис "Поступление в вуз онлайн" 16:49
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 16:41
СК предъявил Фургалу официальное обвинение 16:38
Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне 16:28
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 18:35
Рубрика: Власть

Адвокату не мешать

Допросы предложено вести под обязательную аудиозапись
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, значительно усиливающий гарантии защиты. За помехи в работе адвокатов предлагается ввести уголовную ответственность. А в УПК вносятся правки, значительно повышающие возможности адвокатуры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, предлагается ввести обязательную аудио- или видеозапись допросов и очных ставок. Сегодня жесткого правила нет. В законе сказано, что диктофоны или видеокамеры могут быть включены по инициативе следователя или ходатайству допрашиваемого. Но "могут" не означает "должны".
Адвокат: Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь

Обнародованный законопроект предлагает четко указать, что "допрос производится с обязательным проведением аудио- и (или) видеозаписи, материалы которой приобщаются к протоколу допроса и хранятся при уголовном деле". Такие же правила инициатива вводит и для очных ставок. Более того, право включить видеокамеру получит адвокат. Это значит, что следователь будет обязан вести свою запись. Но адвокат будет вправе продублировать съемку, например, на свой телефон.

Кроме того, детально прописывается, что защита вправе знакомиться с протоколами процессуальных действий "и подавать на них замечания, выписывать из протокола любые сведения и в любом объеме, снимать за свой счет копии, в том числе с помощью технических средств до окончания предварительного расследования". Это значит, что следователь должен предъявлять нужные документы, что называется, по первому требованию. Если адвокат захочет их скопировать, сделать выписки или тут же написать замечания, мешать нельзя.

Важная новация: разработанные поправки в УК вводят уголовную ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката.

"Замечательная, долгожданная инициатива для адвокатского сообщества, - заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров. - Но мы существуем не ради самих себя. В действительности эта норма призвана защищать наших доверителей - граждан, свободы и интересы которых представляют адвокаты. Обращу внимание, что в проекте закона говорится не только про уголовную защиту, но и про любую адвокатскую деятельность".

Геннадий Шаров напомнил, что адвокатура долго шла к появлению этого законопроекта. На разных площадках Федеральная палата адвокатов РФ многократно высказывалась о необходимости введения уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности.

Фото: iStock
Федеральная палата адвокатов объяснила правила адвокатского запроса

Предполагается, что уголовная ответственность будет установлена за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан. По части первой, то есть самой легкой форме помех, будет грозить, например, штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов и т.п. Если палки в колеса адвокату вставлялись группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, то здесь может грозить и лишение свободы до 2 лет.

Власть Право Уголовное право Власть Право Права человека Правительство Минюст Проблемы адвокатуры Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования