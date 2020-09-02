Например, предлагается ввести обязательную аудио- или видеозапись допросов и очных ставок. Сегодня жесткого правила нет. В законе сказано, что диктофоны или видеокамеры могут быть включены по инициативе следователя или ходатайству допрашиваемого. Но "могут" не означает "должны".

Обнародованный законопроект предлагает четко указать, что "допрос производится с обязательным проведением аудио- и (или) видеозаписи, материалы которой приобщаются к протоколу допроса и хранятся при уголовном деле". Такие же правила инициатива вводит и для очных ставок. Более того, право включить видеокамеру получит адвокат. Это значит, что следователь будет обязан вести свою запись. Но адвокат будет вправе продублировать съемку, например, на свой телефон.

Кроме того, детально прописывается, что защита вправе знакомиться с протоколами процессуальных действий "и подавать на них замечания, выписывать из протокола любые сведения и в любом объеме, снимать за свой счет копии, в том числе с помощью технических средств до окончания предварительного расследования". Это значит, что следователь должен предъявлять нужные документы, что называется, по первому требованию. Если адвокат захочет их скопировать, сделать выписки или тут же написать замечания, мешать нельзя.

Важная новация: разработанные поправки в УК вводят уголовную ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката.

"Замечательная, долгожданная инициатива для адвокатского сообщества, - заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров. - Но мы существуем не ради самих себя. В действительности эта норма призвана защищать наших доверителей - граждан, свободы и интересы которых представляют адвокаты. Обращу внимание, что в проекте закона говорится не только про уголовную защиту, но и про любую адвокатскую деятельность".

Геннадий Шаров напомнил, что адвокатура долго шла к появлению этого законопроекта. На разных площадках Федеральная палата адвокатов РФ многократно высказывалась о необходимости введения уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности.

Предполагается, что уголовная ответственность будет установлена за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан. По части первой, то есть самой легкой форме помех, будет грозить, например, штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов и т.п. Если палки в колеса адвокату вставлялись группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, то здесь может грозить и лишение свободы до 2 лет.