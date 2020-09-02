Египетские пирамиды впервые с начала пандемии открылись для туристов

Знаменитые пирамиды Египта, которые были закрыты с середины марта в связи с пандемией, вновь открыты для туристов, передает Associated Press

По словам министра по делами древностей Халеда аль-Анани, на первых порах число посетителей будет ограничено. На территорию самого известного археологического комплекса страны можно будет попасть только в организованных группах и по предварительной записи.

Местные музеи также отчитались о готовности принимать иностранцев при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. В выставочных залах появилась специальная разметка, позволяющая избежать скопления людей.

По состоянию на начало сентября в стране зарегистрировано около 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались 5,4 тысяч человек.