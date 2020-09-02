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02.09.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Электронные и аудиокниги будут облагаться НДС по льготной ставке 10%

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Постановление, предусматривающее льготное налогообложение для электронных и аудиокниг по налогу на добавленную стоимость в 10%, может быть подписано в ближайшие месяцы. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, передает "Интерфакс".

Фото: iStock
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"В разгаре пандемии мы предприняли целый ряд усилий для внесения в перечень видов периодических печатных изданий книжной продукции, связанной с культурой, облагаемой при реализации налоговой льготой на добавленную стоимость в размере 10%, добавив туда аудиокниги и электронные книги. Проект постановления правительства прошел это согласование в Минсвязи и в Минэкономразвития, и после визы Минфина будет выпущен правительством РФ", - сообщил Владимир Григорьев.

Он уточнил, что документ может быть подписан в течение ближайших 1-2 месяцев.

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