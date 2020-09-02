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02.09.2020 22:11
Рубрика: В мире

ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин

Текст: Максим Макарычев
Германия. Фото: P Photo/Martin Meissner Германия. Фото: P Photo/Martin Meissner
Германия. Фото: P Photo/Martin Meissner

Европейский Союз обратился к правительствам стран Старого Света не сокращать 14-дневный карантин для людей, инфицированных COVID-19, из-за того, что у многих пациентов болезнь развивается даже через две недели после зафиксированного отрицательного теста. Об этом заявила глава агентства здравоохранения блока, сигнализируя о новом всплеске случаев заболевания в Европе.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Мы стремимся предоставить политикам, принимающим решения, доказательства того, какие риски они рискуют взять на себя, если карантин будет короче по времени", - заявила Андреа Аммон, глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на очередных слушаниях в Европарламенте в среду, сообщает Reuters. Она предупредила, что в 3-4 процентах случаев инфекции возникают только через 14 дней, что в настоящее время соответствует стандартной продолжительности карантина COVID-19 в европейских странах.

Германия сообщила руководству ЕС, что планирует сократить продолжительность карантина после аналогичных шагов со стороны властей Нидерландов и Норвегии, предпринятых в конце августа. По решению немецких властей, с 1 октября граждане ФРГ, возвращающиеся из регионов повышенного риска за границей, будут помещены в карантин не на 14, как сейчас, а на пять дней.

При этом, отмечают эксперты, частичное ослабление мер профилактики COVID-19 происходит по мере того, как в большинстве страны Европы наблюдается новый рост случаев заболевания. "Вирус не спал все лето. Он не нуждался в отпуске", - сказал Аммон законодателям. По ее словам, сейчас в среднем в Европе на 100 тысяч человек приходится 46 случаев инфицирования. Данные, которые касаются 27 стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, сильно различались в разных государствах от показателя в 2 до 176 случаев на 100 тысяч человек, уточнила Аммон, не уточняя статистику по конкретным странам. "Мы почти вернулись к показателям, которые наблюдали в марте", - сообщила глава европейского агентства здравоохранения, подразумевая под этим начало пандемии в Европе. Согласно данным ECDC, в марте в Европе число инфекций стало неуклонно расти, от показателя примерно 40 на 100 тысяч человек в конце месяца, до около 70 на 100 тысяч человек к концу апреля.

Текущее увеличение числа случаев отчасти объясняется проведением дополнительных тестирований. Вместе с тем, новые случаи заражения затрагивают в основном молодых людей, которые посещали открывшиеся дискотеки, ночные клубы, пляж и т.п. По словам Аммон, в последние несколько дней также резко возросло количество госпитализаций среди пожилых европейцев.

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