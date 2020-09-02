ФБР расследует полет неизвестного с реактивным ранцем

В ФБР заинтересовались сообщениями сразу нескольких пилотов гражданской авиации, которые видели в районе международного аэропорта Лос-Анджелеса неизвестного с реактивным ранцем. Тот летел на высоте примерно одного километра по маршруту захода самолетов на посадку.

"Диспетчер, это American Airlines, борт 1997, мы только что пролетели мимо парня с реактивным ранцем" - такого рода сообщения приходили в службу контроля аэропорта 1 сентября и не были розыгрышем. В принципе полеты в районе аэропорта Лос-Анджелеса с нарушением правил воздушного движения не такая уж редкость. Именно там пролетел в 1982 году знаменитый Ларри Уолтерс, обладатель премии Дарвина. Он привязал к креслу надутые гелием воздушные шарики, рассчитывая подняться на 10 метров над домом. С собой он взял ружье, чтобы стрелять по шарикам и таким образом снижаться. Однако Уолтерс неверно рассчитал подъемную силу шаров и быстро взлетел на высоту 4800 метров, попав в воздушный коридор в районе аэропорта Лос-Анджелеса, о чем пролетавшие мимо пилоты сообщали диспетчеру. Только через 45 минут Уолтеру удалось спуститься, причем шары запутались в линии электропередачи.

Но в нынешнем случае главная интрига в том, что о человеке, который летал на километровой высоте с помощью реактивного ранца, ничего неизвестно. При этом нет оснований не доверять информации нескольких пилотов, тем более что дело происходило в светлое время суток при хорошей видимости.