Гинцбург: 10 тысяч участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо

Пострегистрационное исследование вакцины против коронавирсной инфекции будет проводиться в соответствии с международными требованиями: около 10 тысяч волонтеров из 40 тысяч получат вместо вакцины препарат-пустышку - плацебо. Об этом сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину - 75 процентов на 25 процентов. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата", - пояснил Гинцбург ТАСС.

В результате по итогам исследований, которые продлятся примерно полгода, ученые смогут определить, сколько людей заразились коронавирусом и заболели COVID-19 как из группы получивших плацебо, так и из тех, кого привьют новой вакциной.

"Для того, чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры участников. Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе", - подчеркнул ученый.

В то же время для третьей фазы клинических испытаний вакцин, разрабатываемых в США и Британии, был объявлен набор 120 тысяч добровольцев.