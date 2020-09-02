Глава Киргизии призвал участников выборов помнить об ответственности

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к политикам и избирателям. Он призвал претендентов на парламентские значки быть более ответственными и помнить, что в стране необходимо сохранить стабильность. Электорат, в свою очередь, должен, по мнению главы республики, проявить зрелость.

- Разумеется, должны быть и политические споры, и борьба, и конкуренция, - заявил Сооронбай Жээнбеков. - Однако споры, амбиции отдельного человека или политической группы не должны подрывать основы государственности. Не нужно создавать проблем и для общества, и для государства, пытаясь доказать свое политическое мастерство. Если это станет основным правилом для каждого, то можно говорить о формировании новой политической культуры.

Местные экспертные круги связывают заявление главы республики с намерением предупредить возможное обострение ситуации в свете начавшейся выборной кампании. В октябре в Киргизии пройдет голосование, по итогам которого будет сформирован новый созыв парламента. Официально агитационная кампания еще не стартовала, однако сторонники партий уже обмениваются ударами в информационном поле. В СМИ и на онлайн-площадках республики развернулась открытая война компроматов. Партии обвиняют друг друга в попытках подкупа избирателей и подготовке к фальсификациям.

- Общественность требует от меня как от президента обеспечения чистых, прозрачных и справедливых выборов, - заявил Сооронбай Жээнбеков. - В то же время требующие выполнения своих прав должны помнить и о своих обязанностях, о своем долге перед обществом. Призываю все партии к политической ответственности, а соотечественников - к политической зрелости. Демократия сильна тем, что меньшинство подчиняется большинству. А у нас бывают ситуации, когда оно не хочет. Иногда меньшинство пытается найти другие, радикальные пути решения, навязывая свое мнение большинству.

Досье "РГ"



Выборы в парламент Киргизии намечены на 4 октября. Агитационная кампания стартует с пятницы, 4 сентября. Участвовать в борьбе за парламентские мандаты решили несколько десятков партий. Но, как полагают многие эксперты, скорее всего, в новый состав парламента войдут представители 3-6 политических организаций.

Тем временем

Немногим ранее Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов работать с любыми политическими организациями, которые сформируют новый состав парламента. При этом он отказался от создания так называемой партии власти.

- В истории независимого Киргизстана прежние президенты пытались формировать такие партии, чтобы опираться на них в своей деятельности, - пояснил он свое решение. - Но ни одна партия не оберегла их от ошибок и не смогла спасти. Я это прекрасно понимаю и как государственный деятель, и как человек. Принятое мной решение предоставляет мне внутреннюю свободу. Моя опора - народ. Какая бы партия ни пришла в парламент, это выбор избирателей. Раз люди отдали предпочтение этой партии, я буду работать с ней в интересах государства.