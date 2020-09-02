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02.09.2020 13:43
Рубрика: В мире

Япония рассматривает возможность бесплатной вакцинации от коронавируса

Текст: Константин Волков

Правительство Японии рассматривает возможность проведения бесплатной для всех резидентов страны вакцинации от коронавируса. Об этом 2 сентября сообщает информационное агентство Kyodo.

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Как заявил на прошлой неделе действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ, правительство намерено добиться, чтобы все жители государства получили вакцину до конца первой половины 2021 года. При этом приоритет будет отдаваться тем, кто находится в группе риска - пожилым людям, медицинским работникам, пациентам с серьезными заболеваниями. Отвечать за проведение вакцинации станут муниципалитеты.

Какие именно вакцины будут использованы, пока остается неясным, потому что работу над их созданием ведут многие страны. Однако власти полагают, что финансирование закупок вакцин может осуществляться за счет резервных фондов госбюджета. Также власти рассматривают возможность финансовых и других компенсаций на случай, если вакцинирование приведет у кого-то к проблемам со здоровьем.

В мире Восточная Азия Япония Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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