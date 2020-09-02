Испанцы смогут брать оплачиваемый отпуск, если ребенок заболел COVID-19

С началом нового учебного года испанцы смогут брать оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, только если те заболеют. Отправка ребенка на карантин из-за симптомов коронавируса у его одноклассника поводом для этого не является. Такие правила установили власти Испании в преддверии возвращения детей в школы.

Как пишет El Mundo, разъяснение этого момента потребовалось в связи с ростом числа инфицированных в стране. Многие родители не понимали, что они смогут поделать, если их дети заразятся или будут отправлены по домам из-за болезни другого ребенка (на карантин могут отправить как отдельный класс, так и всю школу). Как заявили в правительстве Испании, оплачиваемый отпуск работодатели будут обязаны предоставить только в первом случае. Во втором же они должны лишь предоставить возможность более гибкого графика работы или перевести сотрудника на удаленку.

Напомним, в Испании нет единого дня начала учебы в школах. Каждый регион устанавливает свою дату, причем в некоторых автономиях сначала уроки могут начаться у младших классов, а лишь через неделю у старших. В итоге в этом году первый звонок в Испании будет звенеть с 4 по 18 сентября.

Из-за коронавируса учиться школьники будут в особых условиях. Начиная с 6 лет все обязаны носить маски, мыть руки несколько раз в день. У детей будут измерять температуру при входе в школу. Самых маленьких объединят в группы, которые не будут пересекаться с другими. А старших могут отправить на удаленное обучение.