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02.09.2020 22:03
Рубрика: В мире

Испанский суд обязал родных Франко вернуть его дворец

Текст: Максим Макарычев

Суд на северо-западе Испании вынес решение о том, что летний дворец, которым пользовался покойный испанский диктатор Франсиско Франко с конца 1930-х годов, принадлежит государству, и его родственники должны вернуть его. Построенный между 1893 и 1907 годами, дворец изначально принадлежал семье испанской писательницы Эмилии Пардо Базан, уточняет ВВС.

Фото: Daniel Perez/Getty Images
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Судья Марта Каналес постановила, что дворец Пазо де Мейрас был передан Франко в 1938 году, когда он исполнял обязанности главы государства, а не для его личного пользования, а, значит, должен быть возвращен властям. По ее словам, в 1938 году особняк был передан "Генералиссимусу армий и главе государства", а не человеку не по имени Франсиско Франко Бахамонде, как диктатора звали на самом деле. Марта Каналес согласилась с отчетом, составленным в 2018 году экспертами по историческим и правовым вопросам, заказанным местными властями, в котором говорилось, что продажа дворца в 1941 году Франко не оформлялась юридическим образом, и, следовательно, "сделка являлась мошенничеством".

В 2018 году известие о том, что внуки покойного диктатора выставили дворец на продажу по цене в 8 миллионов евро, вызвало протест у властей Ла-Коруньи, галисийской провинции, где находится этот объект. Местные чиновники подали иск в отношении родственников Франко. Ситуация обострилась в 2019 году, когда уже испанское правительство подало судебный иск на владение дворцом, также утверждая, что официальная продажа собственности генералу Франко и его жене являлась мошеннической. Хотя иск испанского правительства поддерживался местными и региональными властями, шестеро внуков Франко подали встречный иск, утверждая, что сделка является действительной. Внук диктатора Франциск Франко обвинил правительство в попытке "отомстить" семье Франко за то, что она не отступила в споре об останках покойного диктатора. Семья представила документы, подтверждающие, что они заплатили за ремонт дома.

Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Потомки генерала неоднократно пытались защитить его наследие в судах различных инстанций. В прошлом году они проиграли судебную тяжбу с правительством Испании под руководством социалистов за право хранить его останки в мавзолее национального памятника недалеко от Мадрида, известном как Долина павших.

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