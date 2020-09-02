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02.09.2020 17:49
Рубрика: Культура

Юрий Колокольников сыграет хоккейного агента

Текст: Сусанна Альперина
Спортивными драмами в России нынче никого не удивишь, как и тем, что наши Интернет-сервисы снимают собственные оригинальные сериалы с нестандартной тематикой. Но вот сервис Megogo нашел неожиданный поворот в теме и объявил о том, что снимает первый российский сериал о спортивном агенте. Причем, съемки уже начались.
Фото: Предоставлено Megogo Фото: Предоставлено Megogo
Фото: Предоставлено Megogo

Драмеди о закулисье хоккейной жизни называется "Крюк". На самом деле Крюк - это название нижней части клюшки и прозвище хоккейного агента Никиты Крюкова. Его роль исполняет звезда фильма "Довод" - актер Юрий Колокольников. Сериал будет производиться при активном содействии хоккейных клубов "Динамо" (Москва) и "Авангард". В первом сезоне 10 серий. Продюсеры проекта Георгий Малков и Станислав Довжик, режиссер - дебютант Иван Оганесов.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер первого российского сериала о Telegram-каналах

Первый съёмочный день совпал со стартом нового сезона КХЛ, что наверняка не случайно. И сама съемка проходит на студии "Матч ТВ", где главный герой Никита Крюков даёт интервью ведущему шоу "Все на хоккей" Денису Казанскому.

Сериал "Крюк" рассказывает историю об известном в недалеком прошлом хоккеисте, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Максималист, уверенный, что все может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита остается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе. Сможет ли он не изменять своим принципам?

"Спорт всегда на виду. Мы следим за победами, за проигрышами. Но то, что стоит за этим, за людьми, которые помогают или мешают спортсменам, - остаётся в тени. А это всегда самое интересное. Там-то и открываются все светлые и темные качества. А для драматургического повествования в сериале это самое ценное. В этом сценарии все перипетии большого спорта показаны через фигуру спортивного агента. Собственно, которого мне и предстоит сыграть. Исследовать этот циничный и довольно жестокий мир мир мне представляется крайне интересным", - говорит Юрий Колокольников.

Эфир планируется весной 2021 года. В сериале также снимались Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Максим Сапрыкин, Марк Вдовин и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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