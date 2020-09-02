Известный политический деятель, депутат парламента Кыргызстана Канатбек Исаев поделился с "РГ" своим мнением по поводу выхода из непростой экономической ситуации, сложившейся в стране вследствие распространения коронавирусной инфекции. Также он ответил и на другие вопросы.

Канатбек Кедейканович, в последнее время мы только и слышим о проблемах в экономике республики: дефицит бюджета огромный, ощутимое падение ВВП, другие показатели тоже не радуют. Все это якобы из-за ограничительных мер, введенных, чтобы остановить распространение коронавируса. На ваш взгляд, все настолько плохо?

Канатбек Исаев: Ситуация действительно сложная. Есть и нехватка средств в госказне, и снижение ВВП. К сожалению, на первых, самых важных этапах введения чрезвычайных мер в попытке сдержать распространение коронавирусной инфекции налицо была явная нерешительность правительства. Речь идет о мерах по поддержке бизнеса и экономики страны в целом. Да, минусов сегодня много. Но и возможностей превратить их в плюсы не меньше. Главное - видеть эти возможности. Как, к примеру, их увидели в России, когда западные страны ввели санкции. В результате в РФ сейчас происходит большой рост отечественного производства практически по всем направлениям.

Закрыты границы и не проходят импортные товары? Значит, нужно уделить больше внимания созданию предприятий на территории Кыргызстана. Сейчас хороший для этого момент. Не хватает средств в бюджете? Сокращайте расходы государства на чиновников и госорганы, убирайте дублирующие друг друга ведомства и управления. Сколько раз обещали это сделать, но так и не сделали! Вот, пожалуйста, шанс для административно-территориальной реформы не на словах, а на деле.

Так или иначе, но кабинет министров предпринимает действия для смягчения негативных последствий от пандемии коронавируса для населения и экономики страны. Как вы оцениваете то, что делает кабмин?

Канатбек Исаев: Сейчас правительство делает все, что может в этом цейтноте. Но, скажу еще раз, в той чрезвычайной ситуации, в которой оказался Кыргызстан, необходимо принимать решительные, кардинальные меры. А этого не происходит. К примеру, нет движения навстречу тем, кто кредитовался в банках. Им вроде бы предоставили возможность не платить два-три месяца, но потом начислили проценты за это время. Люди говорят: лучше бы оставили все, как есть, было бы легче.

Правительство должно помочь бизнесу. Особенно малому и среднему, которые оказались в сложном положении. Деньги у государства для этого есть, резервы позволяют. Необходимо вливать финансы в экономику. Но этого не делается.

Понятно, что своими силами республике будет тяжело справиться с этим кризисом. К кому КР лучше обращаться за помощью? Чья поддержка будет наиболее эффективной и полезной?

Канатбек Исаев: Россия - наш традиционный союзник. Раньше мы были одним государством, теперь находимся в одном интеграционном объединении - Евразийском экономическом союзе. И никогда Российская Федерация не отказывала Кыргызской Республике в помощи. Списывала кредиты, поставляла сельскохозяйственную и военную технику на льготных условиях, предоставляла финансовую помощь на адаптацию республики к участию в ЕАЭС. Россия заинтересована в том, чтобы в Кыргызстане были стабильность, порядок и процветание, и она всегда готова нам помочь. Без каких-то условий, без требований провести какие-нибудь реформы.

В республику сегодня вынужденно возвращаются трудовые мигранты. В результате закономерно растет безработица. Как это скажется на местном рынке труда? Что, как вы думаете, должны делать власти всех уровней, чтобы не допустить социального напряжения в КР?

Канатбек Исаев: Действительно, в тревожные весенние и летние месяцы в республику вернулось несколько тысяч наших трудовых мигрантов из России, Казахстана, других стран. Однако говорить о том, что они создадут давление на местный рынок труда, преждевременно. Все-таки большинство трудовых мигрантов - а это десятки и сотни тысяч - остается в РФ. Сейчас возникает другая проблема. Многие наши граждане, в том числе и те, кто с таким трудом вернулся на родину, увидев, что ситуация в России нормализуется, хотели бы туда выехать. Но не могут. Границы с российской стороны пока закрыты. Правительству республики необходимо как можно быстрее решать эту проблему. Понятно, что в этом случае одного нашего желания недостаточно. Но это не повод вообще ничего не делать и просто ждать. Нужно постоянно проводить переговоры на всех уровнях. Пик пандемии наша страна прошла.

А есть ли у КР в данный момент возможность вернуть большинство трудовых мигрантов на родину, обеспечить их работой с достойной зарплатой?

Канатбек Исаев: Именно в данный момент такой возможности нет. Кыргызы очень сильно привязаны к своей родине, земле, родственникам. Отрыв от всего этого происходит только из-за безысходности, по причине тяжелого финансового положения. К сожалению, экономическая ситуация в республике сегодня такова, что люди вынуждены уезжать на заработки за рубеж. Изменить это в одночасье невозможно. Но сидеть сложа руки и просто наблюдать за происходящим, конечно, тоже нельзя. По крайней мере, необходимо помогать трудовым мигрантам. Ведь они ежегодно переводят в республику более двух миллиардов долларов. Это очень серьезная сумма, почти треть ВВП страны.

Нынешним летом вновь возникла угроза нехватки вырабатываемой в стране энергии. Специалисты связывают это с маловодным периодом, который наступает каждые три-четыре года. Это показывает, что стабильность работы энергосектора, к сожалению, по-прежнему зависит от внешних факторов. Что нужно сделать для того, чтобы это прекратилось?

Канатбек Исаев: Всего лишь принять и воплотить в жизнь соответствующие решения. Потребление электроэнергии в Кыргызстане год от года растет. Скоро мы дойдем до того, что возможности республиканской энергосистемы будут исчерпаны. Единственный выход - строительство новых ГЭС, причем таких, которые не зависят от накопления воды. Говорю о малых гидроэлектростанциях как чуть ли не единственной альтернативе дорогостоящим гигантским плотинам. Для этого есть все условия - сотни незамерзающих рек, удобные места для возведения объектов. Но, к сожалению, за годы независимости так ничего и не было построено. У "РусГидро" был хорошая инициатива, но и тут не сложилось.

Вы говорите про строительство Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1? Реализация этого проекта может возобновиться?

Канатбек Исаев: Да, может возобновиться, если будет достигнута соответствующая договоренность. Мы, со своей стороны, должны создать максимально комфортные условия для инвесторов, готовых вкладывать средства в реализацию подобных крупных проектов. Нужно думать не о доле республики в совместных предприятиях, а о росте ВВП, рабочих местах для людей, увеличении налоговых поступлений. Тогда будет развитие. А пока мы и сами ничего не построили, и другим не даем. Но время-то идет. Предлагать надо, пока есть востребованность.

С разных трибун много говорится о том, что в республике создан благоприятный инвестиционный климат. А как считаете вы?

Канатбек Исаев: Мы не то что не приблизились к этой цели, мы еще, к сожалению, даже с места не сдвинулись в этом направлении. У внешних инвесторов нет уверенности, что они смогут заработать в республике, что их бизнес здесь будет в безопасности, что у нас действуют независимая судебная система, справедливые законы, а правоохранительные органы работают честно. Пока мы все это не обеспечим, серьезные инвесторы в Кыргызстан не придут.

О производстве, долгах Китаю и потенциале

К сожалению, нам - депутатам парламента КР - не удалось договориться с правительством о реализации нескольких важных проектов. К примеру, вывоз из страны золотосодержащей руды. Я лично несколько раз выступал с инициативой запретить вывоз ценного сырья из страны. Оно должно перерабатываться в республике. Но у нас уменьшают в лабораториях содержание золота в руде и вывозят его, к примеру, в Китай. Нужно всего одно постановление кабинета министров, чтобы это прекратить...

Условия кредитования китайскими финансовыми структурами крупных проектов в КР не могут не возмущать. В соглашениях прописано, что кредиты не подлежат реструктуризации или списанию, а кыргызская сторона обеспечивает погашение займов всеми своими активами. Это весьма тревожно. Риски необходимо снижать, изыскивать средства для погашения займов. И в дальнейшем сотрудничать на других условиях...

Я за 10 лет работы в парламенте изучил историю успеха стран, которые имели стартовые условия примерно такие, как у нас. У нас в десятки раз больше возможностей для обеспечения стабильного устойчивого роста экономики. Но КР не может быть только индустриальной или сельскохозяйственной страной. У нас все должно быть развито. И туризм, и энергетика, и аграрный сектор... Все сферы имеют неограниченный потенциал. Однако стратегической программы их развития нет.