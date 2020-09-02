Как авиакомпании разных стран пытаются компенсировать потери от COVID-19

Авиакомпании пытаются компенсировать потери от пандемии коронавируса, которые, по оценкам экспертов, в совокупном масштабе в 2020 году могут превысить 25 миллиардов долларов.

Так, некоторые начали продавать фирменное бортовое питание для тех, кто работает и путешествует на земле. Перевозчики, которые лишились источников дохода из-за коронавируса, предлагают запечатанный поднос с едой для самолетов на вынос людям, ностальгирующим по перелетам. Меню разнообразно. Тайские авиалинии, например, продают различную готовую продукцию, от жареных тигровых креветок до говяжьей вырезки с соусом из тмина. В Гонконге Cathay Pacific продает еду персоналу аэропорта, а национальная авиакомпания Индонезии Garuda предлагает блюда на вынос на подносе через сети доставок еды. Клиенты охотно приобретают различные наборы, особой популярностью пользуется яичный тофу и чонгконг, традиционный индонезийский липкий рисовый пудинг на десерт сообщает Guardian.

Падение пассажирского спроса и продолжающееся закрытие границ во многих странах мира нанесли огромный удар по поставщикам авиакомпаний. Даже на тех немногих рейсах, которые все еще выполняются, пассажирам, как правило, запрещено питаться, они могут взять только прохладительные напитки, чай и кофе. В этой связи перевозчики были вынуждены отказаться от услуг поставщиков продуктов питания. Компания GNS Nuts, которая поставляет продукты для American Airlines и Unite, заявила об излишке около 22 тонн орехов после того, как авиаперевозчики запретили их продажу на своих рейсах. Теперь поставщик продает свои популярные ореховые смеси в Интернете. Австралийская авиакомпания Qantas, которая накопила излишки наборов, предлагаемых клиентам бизнес-класса, в частности, одеяла, чайные пакетики и крем для рук, теперь продает их по 25 австралийских долларов (примерно 15 евро).

Некоторые авиакомпании организовали "полеты, ведущие в никуда". На Тайване аэропорт Суншань в Тайбэе позволил сотням людей пройти регистрацию и сесть в самолет, который не взлетел, сообщает South China South Post. Некоторые авиакомпании предлагают короткие туры с возвращением в тот же аэропорт вылета без посадки на земле. Стоимость билетов начинается от 5 288 тайваньских долларов (180 долларов США). Самолет EVA Air A330 вылетит из международного аэропорта Таоюань, пролетит над северо-восточным мысом, обогнет японские острова Рюкю и снова направится обратно через юго-восточное побережье Тайваня. Полет продлится два часа 45 минут. Компания уже подписала соглашение с девятью местными туристическими агентствами. В стоимость входит карта Wi-Fi и стандартное бортовое питание. Пассажиры также смогут покупать товары беспошлинной торговли, включая брендовые ювелирные изделия и косметику, по выгодным скидкам в 25 и более процентов.