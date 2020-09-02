Как Беларусь и Россия вместе возрождают перспективную льняную отрасль

Россия и Беларусь по праву считаются законодателями моды в льняной отрасли. И сегодня наши страны входят в число мировых лидеров по валовому сбору льноволокна. Однако потенциал этой исконно славянской сельскохозяйственной культуры у нас раскрыт далеко не полностью. Союзная программа развития льноводства 1998-2000 годов ожидаемых результатов, к сожалению, не принесла.

За мнением специалистов Григорий Рапота отправился в Дубровно, где работает один из лучших белорусских льнозаводов. Антон Степанищев

Концепцию новой, льняной, программы, зародившейся в 2013 году, по разным причинам не удалось согласовать. Но специалисты считают, что такая программа нужна и возродить отрасль можно только сообща. Смогут ли наши страны совместными усилиями нащупать ниточку, потянув за которую реально преобразить наше льноводство в будущем?

Вопросы эти регулярно поднимают в Постоянном Комитете Союзного государства и Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, ученые и практики. В нынешнем июле они снова оказались в центре внимания Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, приезжавшего на "Славянский базар" в Витебск.

День Союзного государства на фестивале традиционно имеет не только культурную, но и экономическую составляющую. На этот раз один из пунктов "производственной" программы посвятили изучению проблем и перспектив льноводства. Нынешнее положение дел Григорий Рапота охарактеризовал так:

- В последнее время многие говорят, что отрасль хиреет, не развивается. Однако отдельные очаги развития сохраняются: в Беларуси, Костромской, Ивановской, Псковской, Смоленской, Новгородской областях. В концепции общей программы, которую мы формировали с 2013-го, были реальные изъяны. Мы, например, пришли к четкому пониманию, что с помощью бюджета Союзного государства не сможем сделать инвестиционную программу. То есть не вложим деньги в производство. А вот инновации реальны! Правда, чтобы профинансировать направление, специалисты должны помочь нам четко сформулировать задачу.

Чтобы услышать на этот счет авторитетное мнение специалистов, Госсекретарь отправился в Дубровно, где работает один из лучших белорусских льнозаводов:

- Его директор Анатолий Босенков у руля предприятия более 40 лет. Я хотел с ним посоветоваться, чтобы понять, имеет ли право на жизнь возможная союзная программа "Лен", к осуществлению которой мы подступали несколько раз. И вот предварительный вывод дилетанта, который я сделал после посещения Дубровенского льнозавода, - сотрудничество на уровне экспертов, которые болеют за свое дело, у нас не налажено должным образом. Мнение практиков мы спрашиваем редко.

В сотрудничестве с российскими партнерами заинтересован и крупнейший в СНГ и Европе Оршанский льнокомбинат

В прошлом году Дубровенский льнозавод выработал 3,5 тысячи тонн льноволокна - больше всех в Беларуси.

Около 20 процентов продукции, рассказал Анатолий Босенков, завод продает в Россию:

- В основном это короткое волокно, из которого делают подкладочный материал ватин. Но нам хотелось бы более глубокого сотрудничества с восточными соседями. В первую очередь это касается обновления оборудования. Наряду с бельгийскими линиями по переработке длинного волокна у нас стоят старые псковские - для короткого. Им по 35 лет! Давно пора обновить, но такого оборудования больше не выпускают ни в России, ни в Беларуси.

Встречаясь во время "Славянского базара" с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, Григорий Рапота сказал, что информация, полученная в Дубровно, будет обобщена, а консультации со специалистами продолжатся:

- Пока же констатируем, что мы слабо справляемся с формированием потребительского рынка льняной продукции. Возможности здесь имеются. Учиться нужно у Китая, Франции. Если продолжать говорить о проблемах, то, на мой взгляд, они не столько упираются в технологию обработки, сколько в выращивание сортов, дающих большой выход продукции.

Николай Шерстнев, открывший накануне приезда Госсекретаря Союзного государства в Дубровно новое хранилище для льнотресты, также настраивал коллектив завода на углубленную переработку льносемян, отходов льнопроизводства, изготовление изделий для медицинской и пищевой промышленности:

- Инновационные продукты, натуральные ткани, зеленая экономика - все это сегодня в тренде! Еще в 90-е годы мы плотно работали с российскими льноводческими институтами, вся техника была российская. Но с течением времени отрасль в России свелась к минимуму, а вместе мы потеряли позиции на международном рынке. Уверен, что силы, бюджеты, научные наработки в этом направлении нужно объединять.

Надо сказать, в сотрудничестве с российскими партнерами заинтересован и крупнейший в СНГ и Европе Оршанский льнокомбинат. Ежегодно он продает восточным соседям 2,5-3 миллиона метров льняных тканей. В том числе с финишными отделками, для пошива модной современной одежды. Среди этих тканей, говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Оршанского льнокомбината Игорь Ещенко, есть и популярная у молодежи джинса:

- После завершения второго этапа модернизации предприятия делают ее из короткого котонизированного волокна. Сейчас продолжается третий этап, в ходе которого переработку короткого волокна, нашего основного сырьевого ресурса, можно сделать более высокотехнологичной, получив инновационный продукт для целлюлозно-бумажной, автомобильной, строительной отраслей, а также нетканые материалы для медицины и косметологии. Здесь могли бы пригодиться наработки научных центров, с давних времен сосредоточенных в Москве, Иваново, Костроме. Если подключить коллег из Института льна НАН Беларуси, также занимающихся вопросами углубленной переработки, результат, на мой взгляд, мог бы оказаться впечатляющим.