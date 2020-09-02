Инна Хамитова - о том, как грамотно выйти из внутрисемейных конфликтов

Так уж вышло, что август - традиционно крайне напряженный месяц в отношениях между родителями и их подросшими детьми. Это объяснимо: "дети" пытаются самостоятельно определиться со своей судьбой, зачастую шокируя своим выбором родителей: кто-то вместо медицинского вдруг отнес документы в пединститут, кто-то и вовсе решил сделать перерыв в учебе и уже устроился курьером в службу доставки... В нынешнем году ситуацию еще усложнила и пандемия. Как не навредить себе и своему ребенку, рассказывает семейный психотерапевт Инна Хамитова.

Много ли в этом году обращений к психологу из-за таких вот внутрисемейных проблем?

Инна Хамитова: Да, год особенный. Мы несколько месяцев просидели в заточении как под дамокловым мечом. Бедные дети ждали отложенный ЕГЭ. Родители, которые никак не могли повлиять на все происходящее, начинали срываться на тех, над кем у них есть власть... Дети отвечали тем же. На собственные нереализованные родительские ожидания наложился нездоровый фон этого года.

Но вообще в любой год поступление ребенка - это настоящий шторм. Правда, современные родители получили еще одно "осложнение".

За последние полтора десятилетия мы имеем дело с резким технологическим скачком, и наши дети временами значительно лучше нас разбираются в новых реалиях. У них, что называется, "компьютер растет из пальцев", и большая часть жизни у них происходит в Сети. Мы же, родители, - поколение, которое еще гуляло во дворах. Нам, чтобы завоевать место в социуме, нужны были другие навыки. Не те, которые требуются нашим детям, у которых изменились реалии, а наш опыт стал бесполезен. Когда мы говорим ребенку: "иди погуляй", то выглядим примерно как человек, который заставляет ребенка на бересте палочкой писать.

Почему подростки вдруг так восстают? К примеру, родители видят в сыне лингвиста, кучу денег тратят на репетиторов, и вдруг он перед последним рывком упирается - " пойду в колледж, хочу собирать компьютеры и продавать на "Авито".

Инна Хамитова: Очень многое меняется в последние школьные годы. Ребенок начинает понимать, что родители не всемогущи, что они могут ошибаться. В этот момент мир его переворачивается. Это кризис.

Всю историю цивилизации существовала преемственность, династийность, и у тебя выбора не было - надо развивать ту стезю, которую начинали отец и дед. А сейчас ты должен опираться на себя. И в этом смысле подростку очень важно не только завоевать свое место в социуме, но еще и ограничить власть родителей, несмотря на всю зависимость от них. Научиться отстаивать свое мнение, делать ошибки и выводы из этих ошибок.

Работодатели все чаще смотрят не на крутые "корочки", а на реальные навыки работы сотрудника

Но ведь в родительско-детских конфликтах правда чаще на стороне родителей. И как быть?

Инна Хамитова: Если у вас дружеские отношения, то со многим приходится смиряться. Многие родители когда-то чего-то в жизни не достигли. Хотелось стать балериной или ученым, и вы невольно проецируете это на ребенка, ожидая, что он-то осуществит ваши мечты. Приведу пример: одна моя знакомая, по первому образованию физик, оканчивала физфак МГУ. А к 30 годам стала... искусствоведом. На первом же месяце учебы на физфаке ей стало понятно, что это - не ее. Но уйти не могла, что бы ей родители сказали? Она лишь позже узнала, что когда-то ее отец поступил на физфак, а учебу там не потянул. Но он так увлекательно рассказывал своим детям о физике, что ей казалось: она должна пойти туда. Это была проекция. А ведь очень многие родители ставят ультиматумы ребенку, говорят: "Либо ты поступаешь вот сюда, либо вон из дома". И он мучается, теряет годы. Вместо давления хорошо бы приглядываться, от чего у ребенка загорается глаз. Но многим представить, что ребенок будет поваром, если в семье 33 поколения академиков, невыносимо...

Часто вчерашним школьникам не терпится зарабатывать. И на первых порах получается. Но ведь без образования далеко не уедешь...

Инна Хамитова: В наши времена был четкий план: школа, институт, диплом, замуж и т.д. Сейчас же человек может учиться в любом возрасте. Если он поработал, достиг потолка и понял, что дальше ему нужны новые знания или "корочка", он поступит в вуз. Жизнь длинная. Прогресс не стоит на месте, нам приходится доучиваться или вовсе менять профессию. Когда молодой человек сам доходит до мысли, что пора поучиться, у него есть внутренняя мотивация. А внешняя - когда мама стоит с палкой или когда он идет учиться, чтобы ее не огорчать.

Это, кстати, очень часто случается с учащимися музыкальной школы...

Инна Хамитова: Да, классика жанра. Но зато сколько взрослых людей учатся музыке по собственному желанию! Да и ЕГЭ, и ЦТ можно сдать в любом возрасте! Взрослый сын моих знакомых в детстве учился в сильнейшей математической школе, поступил на мехмат, проучился полтора года и сказал - всё. Пошел работать, делать компьютерные игры. Объяснил, что ему не у кого любимому делу учиться: не было тогда таких преподавателей. Игры он до сих пор успешно создает. И вот в 30 лет решил, что "корочка" ему нужна. Сдал ЕГЭ, теперь получает высшее образование.

Остается ли в наши дни представление о "вышке" как о чем-то совершенно необходимом "приличному человеку"?

Инна Хамитова: Сейчас это отношение нивелируется. Даже работодатели больше смотрят не на "корочки", а на реальные навыки работы (например, в "Гугле", в "Яндексе" немало таких самородков). Я вижу детей из хороших семей, которые не желают идти в вузы. Для родителей это прямо-таки трагедия. Но скорее всего эти молодые люди все-таки пойдут учиться позже.

Многие, не поступившие сейчас, будут пробовать еще раз через год. Как этот год провести?

Инна Хамитова: Работать, жить, готовиться к поступлению. Главное - не лежать на диване и не плевать в потолок.