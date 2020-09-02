Какие имена будут давать французам после пандемии

В ближайшем будущем французским детям все чаще будут давать имена, связанные с природой и Вселенной, из-за пандемии и экологических проблем. К такому выводу пришли французские исследователи Стефани Рапопорт и Клэр Табарли Перрин, пишет газета Le Parisien. По их мнению, родители предпочтут имена, связанные с растениями, ягодами, цветами, животными, временами года и даже небесными светилами.

"Следует ожидать появления на свет девочек с именами Кассис (в переводе с французского "черная смородина". - Прим. "РГ"), Луна, Лето, Осень и мальчиков с именами Орион, Зефир и даже Сириус. Разумеется, они не будут массовыми, но наши статистические прогнозы указывают, что они скоро появятся, хотя в последние годы такие имена почти не использовались", - считает Рапопорт.

По мнению исследователей, в будущем немало детей также получат имена, которые сейчас считаются сильно устаревшими, - таким образом родители намерены чтить память пожилых людей, скончавшихся от коронавируса. Обычно имени требуется около века, чтобы снова войти в моду, поэтому популярными сегодня остаются имена, которые люди носили в конце XIX века и до 1920 года, объяснила Рапопорт. Однако из-за пандемии вернутся имена, которые были популярны в 1940-х и 1950-х годах и которые в обычное время ждали бы своего "часа" еще лет 20.