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Рубрика: Экономика

Бархатный резон

Какие страны готовы принимать россиян и на каких условиях
Текст: Алексей Дуэль, Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Греция стала еще одной страной, объявившей о готовности принимать туристов из России. Правда, пока только в течение двух недель с 7 по 21 сентября и не более 500 человек в неделю.
Приехать на курорты Греции скоро будет можно. Но путь, видимо, будет очень непростой. Фото: Геннадий Аносов Приехать на курорты Греции скоро будет можно. Но путь, видимо, будет очень непростой. Фото: Геннадий Аносов
Приехать на курорты Греции скоро будет можно. Но путь, видимо, будет очень непростой. Фото: Геннадий Аносов

Греция готова, но перелеты в страну пока не открыты. "Российских туристов готовы принять уже многие страны, но перевозка по-прежнему доступна в Турцию и Великобританию", - отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Фото: iStock
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Правительство Греции уведомило, что для прибытия в страну можно воспользоваться только аэропортами Афин, Салоников и Ираклиона. При себе надо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19 на английском языке, содержать в себе паспортные данные туриста, а сам тест должен быть сделан не ранее, чем за трое суток до прибытия в Грецию.

"Такую же справку от туристов из России требуют Болгария, Румыния, ОАЭ, Мальта, Швеция, Бельгия, Испания, Албания и Северная Македония, с которыми тоже нет прямого авиасообщения", - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Говорить о возобновлении турпотока в Грецию пока рано. "Как только Росавиация объявит о такой возможности, мы сможем спланировать перевозку, варианты размещения и начать продавать туры", - говорит генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Росавиация не комментирует вопросы международного воздушного сообщения.

Попасть на многие мировые курорты можно и сегодня, но только чередой стыковочных рейсов и без гарантий возврата домой

Сейчас есть международные рейсы в европейские столицы, но они для простых туристов бесполезны. "Ими может воспользоваться ограниченное число путешественников, у которых цель поездки лечение, обучение, воссоединение с семьей, похороны близкого родственника... С пересадками наши много куда добираются. На Мальдивах, которые тоже принимают туристов, в том числе наших, в июле отдохнули почти полторы сотни наших сограждан, - указывает Ирина Тюрина. - Но это все очень долго и дорого. Если кто-то очень хочет, поехать на свой страх и риск, конечно, можно. Но это явно не для массового туризма".

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Секрет попадания туристов в страны, готовые принять россиян, но с которыми нет прямого воздушного сообщения, прост - в большинстве случаев путь лежит через Стамбул. Билет из Москвы в Стамбул и обратно сейчас можно купить за 28-29 тысяч рублей.

Куда-то оттуда можно улететь напрямую, а куда-то - только с пересадкой. В Нью-Йорк надо будет добираться через Франкфурт (еще 50 тысяч рублей за билет туда-обратно), а на Мальдивы - через Доху (Катар), билет обойдется в 72 тысячи рублей. В каждом случае надо продумывать не только возможность добраться до пункта назначения, но и визовые ограничения: многие страны перестали выдавать визы, но их наличие для въезда по-прежнему требуют.

Секрет попадания туристов в страны, готовые принять россиян, прост - чаще всего путь лежит через Стамбул

Однако надо еще и вернуться домой. Туристы должны до регистрации на рейс заполнить форму на портале госуслуг, а на борту самолета - анкету. Вернувшись домой, в течение трех календарных (не рабочих!) дней пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР. Информацию о результатах анализов надо разместить в форме на портале госуслуг , пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия в России необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.За нарушения правил грозит штраф 15-40 тысяч рублей.

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