Распоряжение главы Республики Карелия от 1 сентября 2020 года № 536-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001, 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 11.3 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечить установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

2) подпункт 1 пункта 11.9 изложить в следующей редакции:

"1) установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

3) в пункте 11.10:

в подпункте 1:

в абзаце третьем:

слова "30 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее 200 кв. метров - не более одного посетителя (потребителя) на 20 кв. метров" заменить словами "10 кв. метров общей площади торгового объекта";

дополнить словами "установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

в абзаце двенадцатом цифры "50" заменить цифрами "20";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"обеспечить установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

в подпункте 5:

в абзаце втором цифры "20" заменить цифрами "10";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

4) в пункте 11.13:

абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

5) в пункте 11.23:

в абзаце втором цифры "20" заменить цифрами "10";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

6) в пункте 11.27:

абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"установки стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

в подпункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"установки стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"установки стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"установки стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"установки стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 2, абзацев пятого, седьмого - двенадцатого, пятнадцатого - шестнадцатого подпункта 3, подпункта 4, абзацев третьего - четвертого подпункта 5, подпункта 6 пункта 1, которые вступают в силу с 10 сентября 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







