Китай и Россия провели симпозиум, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне

Симпозиум, тема которого - "Извлекать уроки из истории, беречь мир и создавать будущее", был организован Институтом истории при Китайской академии общественных наук и Российским историческим обществом. В нем приняли участие президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань, вице-президент Китайской академии общественных наук Гао Сян, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань в своем выступлении отметил, что Война сопротивления китайского народа японским захватчикам и Великая отечественная война - это битва добра со злом, сражение света и тьмы. Сегодня пандемия COVID-19 оказывает серьезное негативное влияние на мировую экономику и политику, а также систему глобального управления. Строить будущее можно лишь помня прошлое. Китай и Россия должны прилагать совместные усилия для защиты результатов Второй мировой войны от искажения и поддерживать мир и развитие во всем мире.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что народы России и Китая понесли самые большие потери во Второй мировой войне, что заслуживает вечного уважения и почитания всех миролюбивых людей нашей планеты. Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают категорически против любых попыток искажения и отрицания исторических фактов Второй мировой войны.

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Вице-президент Китайской академии общественных наук Гао Сян подчеркнул, что роль Китая и России во Второй мировой войне первостепенна и ее невозможно переоценить. Сегодня обе страны должны вместе выступить против гегемонизма и унилатерализма, обеспечить международную справедливость и стабильность.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что китайское правительство в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Хэбэй, где вела ожесточенные бои Советская армия, установили множество памятников и мемориальных объектов. Сегодня они стали важным символом длительных дружественных отношений между двумя странами.

Посол РФ в КНР Андрей Денисов выразил благодарность китайской стороне за огромную работу, проделанную для того, чтобы увековечить память о советских героях, павших в боях в Китае. "В войне против фашизма и милитаризма наши страны боролись плечом к плечу и должны продолжать поддерживать крепкие дружественные связи", - заявил дипломат.