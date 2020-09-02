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02.09.2020,  
15:57
Текст:  Алексей Брусилов

"Колесный танк" на базе бронетранспортера Boxer создали в Германии

В Германии появилась очередная модификация известного бронетранспортера Boxer. На этот раз на него установили башню со 105-мм орудием, которое способно применять разнообразные боеприпасы: бронебойные, подкалиберные, фугасные и кумулятивные.

Имеется автомат заряжания, в котором может находиться 12-16 снарядов. Развитая система управления огнем оборудована современными многоканальными прицелами.

Модульная платформа Boxer позволяет создавать различные варианты боевых и вспомогательных машин: БТР, БМП, самоходно-артиллерийские установки, командно-штабные, транспортно-заряжающие, санитарные, инженерные и другие версии.

Их масса может достигать 36 000 кг. Двигатель мощностью 720 л.с. обеспечивает хорошие скоростные характеристики - до 100 км/ч. Запас хода - 1050 км.

Рассматривая образец с тяжелым противотанковым вооружением, специалисты отмечают, что данная версия уступает по огневой мощи Centauro II итальянского производства со 120-мм орудием.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Это не первая попытка создать в Германии "колесный танк". В 80-е годы разрабатывался Radkampfwagen 90. На бронированное шасси с колесной формулой 8х8 установили башню со 105-мм орудием от танка Leopard 1A3.

От него же использовали дизельный двигатель мощностью 830 л.с. Получился гигант весом 30 760 кг.

Однако в связи с известными событиями начала 90-х годов работы над этим образцом были прекращены.

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