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02.09.2020 11:47
Рубрика: В мире

Косатки повредили парусник ВМС Испании

Текст: Юрий Когалов

Мигрирующая стая косаток повредила парусник Mirfak ВМС Испании. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел у берегов Галисии (на северо-западе страны).

Фото: A.Perez, Europa Press via AP
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Судно направлялось на регату, когда возле местечка Коррубедо его атаковали две косатки, в итоге оно потеряло часть руля. По словам биологов, такое поведение млекопитающих "ненормально", обычно они игнорируют лодки. В связи с этим инцидентом береговая охрана предупредила все находящиеся в том районе суда об угрозе и попросила не приближаться к животным и сообщать об их местонахождении, если их кто-либо увидит.

Однако оно несколько запоздало, в результате аналогичного инцидента в районе острова Онс французский парусник получил незначительные повреждения. Эксперты-биологи начали расследовать оба инцидента.

Стоит отметить, что косатки мигрируют через воды у берегов Галисии дважды в год. Они походят довольно близко к берегу в связи с тем, что тут обитает тунец - излюбленное блюдо в их меню. В сентябре косатки двигаются на север.

В мире Европа Испания РГ-Видео

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