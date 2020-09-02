Косатки повредили парусник ВМС Испании

Мигрирующая стая косаток повредила парусник Mirfak ВМС Испании. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел у берегов Галисии (на северо-западе страны).

Судно направлялось на регату, когда возле местечка Коррубедо его атаковали две косатки, в итоге оно потеряло часть руля. По словам биологов, такое поведение млекопитающих "ненормально", обычно они игнорируют лодки. В связи с этим инцидентом береговая охрана предупредила все находящиеся в том районе суда об угрозе и попросила не приближаться к животным и сообщать об их местонахождении, если их кто-либо увидит.

Однако оно несколько запоздало, в результате аналогичного инцидента в районе острова Онс французский парусник получил незначительные повреждения. Эксперты-биологи начали расследовать оба инцидента.

Стоит отметить, что косатки мигрируют через воды у берегов Галисии дважды в год. Они походят довольно близко к берегу в связи с тем, что тут обитает тунец - излюбленное блюдо в их меню. В сентябре косатки двигаются на север.