Закон Курганской области от 31 августа 2020 года № 78 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2021 год"

Принят Курганской областной Думой 31 августа 2020 года

Настоящий закон разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и определяет величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 1

Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в размере 8765 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков







