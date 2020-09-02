Лавров: Ратификация соглашения о признании виз с Беларусью займет до двух месяцев

Москва и Минск успешно продолжают работу над ратификацией соглашения о взаимном признании виз между странами. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси.

"Как известно, 19 июня, когда я наносил визит в столицу Республики Беларусь, мы подписали соглашение о взаимном признании виз и сегодня констатировали с удовлетворением, что процесс ратификации успешно продвигается в обеих странах. Должен быть через месяц-полтора-два завершен", - отметил Сергей Лавров.

Российский министр также сообщил, что между странами имеется понимание и относительно вопроса о возобновлении регулярного транспортного сообщения, прерванного из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Говорили мы и о возобновлении регулярного транспортного сообщения между нашими странам. Соответствующие ведомства буквально вчера этот вопрос подробно рассматривали. Есть понимание, как постепенно, соблюдая все меры предосторожности, двигаться к полному восстановлению транспортного сообщения", - цитирует Лаврова ТАСС.