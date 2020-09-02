Медицинская помощь, оказываемая заболевшим COVID-19 в больницах страны, будет бесплатной. Необходимые поправки внесут в соответствующие нормативно-правовые акты КР.

В министерстве здравоохранения отмечают, что освободить от взимания сооплаты предлагается поступающих на госпитализацию пациентов с такими диагнозами, как подтвержденная лабораторно коронавирусная инфекция; не подтвержденная лабораторно коронавирусная инфекция для больных с пневмонией неуточненной этиологии. Кроме того, в вышеуказанную категорию войдут контактные лица, изолированные в специальные обсервации для наблюдения за состоянием их здоровья. При этом в ведомстве подчеркивают: речь идет о периоде, когда в стране действует режим чрезвычайной ситуации по COVID-19, и об организациях здравоохранения - больницах и стационарах, работающих по договорам с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). "При таких условиях c пациентов, поступающих на госпитализацию, сооплата не будет взиматься", - поясняют в минздраве.

Напомним, что в республике по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте 2020-го в связи с распространением в КР коронавирусной инфекции. Ежедневно в стране выявляют более 100 новых случаев заболевания. Но при этом количество выздоравливающих, по официальным данным, превышает эту цифру в два-три раза.

Как утверждают в минздраве, сооплата с госпитализированных пациентов, больных COVID-19, не взимается с февраля 2020-го. "Организации здравоохранения получают выплаты от ФОМС за каждый случай лечения", - добавили в министерстве. Стоимость последнего составляет от восьми до 120 тысяч сомов в зависимости от тяжести заболевания. "В смету включены расходы на медикаменты, пребывание в стационаре, изделия медицинского назначения, исследование и анализы", - подчеркивают в минздраве.

Поправки внесут в Положение о сооплате за оказание медицинских услуг, которое приняли в КР еще в 2012 году. Интересно, что COVID-19 станет единственной болезнью, название которой будет внесено в документ. До этого ни одно заболевание такой чести не удостаивали.

Между тем простые киргизстанцы, на себе ощутившие, что значит заразиться коронавирусной инфекцией, с которыми удалось пообщаться корреспонденту "РГ", были удивлены, узнав, что их лечение оплатило государство.

- За что же оно платило? Когда я заболел, моей семье пришлось за свои деньги покупать необходимые лекарства, - утверждает 52-летний бишкекчанин Вадим. - Причем делали мои родные это в самый пик, когда цены на препараты поднялись в несколько раз и найти их можно было только у перекупщиков. В больницу я не попал, лечился в одном из стационаров. Да, мне там делали капельницы, выписывали назначения. Но, извините, эти процедуры если чего-то и стоят, то копейки. Государство от этого не обеднеет. Десятки тысяч сомов мы потратили из семейного бюджета на препараты и исследования. Считаю, что должно быть по-другому. Ведь я ежемесячно отчисляю два процента от зарплаты в Фонд обязательного медицинского страхования. За годы набежала приличная сумма. Где деньги?

Такой вопрос, кстати говоря, в последнее время задают многие киргизстанцы. Да и вообще в последние два-три месяца система обязательного медицинского страхования в КР подвергается сильной критике со стороны населения республики. Связано это с хаосом, который возник в стране из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией и смертей от осложнений, вызываемых COVID-19 и, прежде всего, внебольничной пневмонией.

Эта тема настолько актуальна, что в стороне от ее обсуждения не остался даже глава республики. На встрече с главой Фонда обязательного медицинского страхования Эльнурой Боронбаевой президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что пандемия обнажила системные проблемы в здравоохранении, в том числе в сфере обязательного медицинского страхования граждан, которое нуждается в совершенствовании.

По мнению республиканского эксперта по вопросам здравоохранения КР Елены Баялиновой, внесение упомянутых поправок в положение о сооплате - хороший сигнал. "Это говорит о том, что государство понимает, насколько опасен коронавирус. Пациенты получат прописанное в нормативно-правовом акте право потребовать оказания бесплатных медицинских услуг при лечении. Однако все снова упирается в возможность системы удовлетворять такие требования", - заявила эксперт.

Кстати



Ранее в минздраве предложили внести изменения в процедуру оформления полиса обязательного медицинского страхования (ПОМС). Таким образом, как надеются в ведомстве, удастся повысить уровень охвата обязательным медстрахованием населения республики. В минздраве намерены, во-первых, ввести в законодательство возможность оформления полиса через интернет. Во-вторых, в три раза сократить срок выдачи документа с 15 до пяти дней. В-третьих, изменить методику расчета стоимости ПОМС и разделить ее на две части - для граждан КР и для иностранцев, что позволит увеличить поступление финансовых средств на реализацию программы по обеспечению медико-санитарной помощью в Киргизии.



Главная же цель изменений, которую преследуют чиновники, - расширить охват населения республики обязательным медицинским страхованием населения республики. В данный момент, как отмечают в минздраве, этот показатель не превышает 70 процентов.

Вместе с тем

Давление пандемии

Почему киргизстанцы во время пандемии оказались заложниками неэффективной системы здравоохранения? Найти ответ на этот вопрос попытались в республиканском Центре политико-правовых исследований. Эксперты проанализировали текущее состояние отечественной медицины, находящейся под давлением чрезвычайных обстоятельств, и пришли к неутешительным выводам.

"Пандемия коронавируса обнажила наиболее актуальные проблемы в секторе здравоохранения КР: нехватку медицинского персонала, отсутствие необходимой инфраструктуры, способной обеспечить безопасность и качество медицинской помощи, хроническое недофинансирование, - говорится в исследовании. - Смертность от новой коронавирусной инфекции в Киргизии ниже, чем в Армении, но согласно официальной статистике, стран, в пять раз выше, чем в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, более чем в два раза выше, чем в России.

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году продемонстрировало несогласованность действий в министерстве здравоохранения КР, когда растущие эпидемиологические показатели и высокая смертность населения от внебольничной пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19 не были своевременно приняты во внимание. Кроме того, врачей не обеспечили протоколами лечения этого типа пневмонии при наличии клинических признаков коронавирусной инфекции, в результате было потеряно как минимум четыре месяца.

Высокий уровень заболеваемости среди медицинских работников демонстрирует несвоевременное оповещение медиков о мерах инфекционного контроля, особенно на уровне первичного здравоохранения, недостаточную информированность о правилах использования средств индивидуальной защиты и несвоевременное обеспечение ими врачей".