"Ленком" представит в новом сезоне семь премьер

В среду, 2 сентября, Театр "Ленком Марка Захарова" открывает новый сезон. Первой постановкой станет спектакль "Ва-банк" по комедии Александра Островского "Последняя жертва". В главных ролях Александр Збруев, Александра Захарова, Виктор Раков.

Изначально 94-й сезон планировали открыть последней работой Марка Захарова "Капкан". Однако, спектакль открытия пришлось заменить из-за болезни Дмитрия Певцова, который должен был сыграть в премьере главную роль. Сейчас артист находится в больнице с диагнозом "воспаление легких", рассказал директор театра Марк Варшавер, и все постановки с ним будут заменены до 24 сентября.

Кроме "Капкана" зрителям обещают представить еще ряд новых работ. Среди них - "Вечный обманщик" по мольеровскому "Тартюфу" в постановке литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса, "Под одной крышей" Романа Самгина, также работу над "Поминальной молитвой" продолжит Александр Лазарев.

Режиссер Владимир Панков поставит в формате мюзикла "Человека из Ламанчи", Леонид Трушкин - чеховского "Дядю Ваню", где в главной роли выступит Федор Добронравов.

- Кроме того, мы сделаем спектакль по пьесе Генриха Гауптмана "Перед заходом солнца", где главную роль исполнит Александр Збруев", - цитирует Варшавера ТАСС.