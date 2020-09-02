С декабря граждане, имеющие право на скидку при проезде в поездах дальнего следования, смогут приобретать билеты удаленно, без личного обращения в кассы.

Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу, - пояснил он. - Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы".

Новая норма начнет действовать в декабре. Льготники, в том числе инвалиды, участники Великой Отечественной войны, Герои Труда, смогут приобретать билеты на поезда дистанционно с учетом положенной им скидки.