Льготный кредит для бизнеса можно оформить до конца сентября "в один клик"

В рамках льготных программ кредитования предприниматели и некоммерческие организации заключили кредитные соглашения на сумму более 1 трлн рублей, посчитали в Минэкономразвития России. "Из них свыше 98 млрд - кредитные соглашения по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% (более 38 тысяч кредитных соглашений), и около 388 млрд - по программе кредитования под 2% с возможностью списания (около 174,6 тысячи кредитных соглашений)", - отметили в ведомстве.

Ранее на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что портфель кредитов малому бизнесу за январь - май вырос на 6,4%. По программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая была запущена в начала пандемии, уже использовано 300 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей. Кредиты смогли реструктурировать более 90 тысяч малых предприятий, а общий объем реструктурированных кредитов составил почти 690 млрд рублей.

То, что льготные кредиты для бизнеса пользуются спросом, подтверждают и в банках. Так, ПСБ рассчитывает, что лимит на кредиты по льготной ставке 2%, выделенный банку в рамках господдержки малого бизнеса, будет исчерпан к концу сентября.

- ПСБ вошел в список доверенных банков первой очереди: был получен транш в размере 20 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса, который был реализован менее чем за месяц, - рассказал старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. - Затем последовали еще два транша по 10 млрд рублей. В августе ПСБ получил дополнительный лимит в размере 8 млрд рублей для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки предпринимательства.

За время работы программы льготного кредитования ПСБ выдал около 25 тысяч кредитов на общую сумму выше 43 млрд рублей на восстановление бизнеса. Больше всего заявок банк получил в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такая динамика стала возможной благодаря технологиям: с помощью кредитной технологической платформы ПСБ "Без бумаг" кредит можно оформить полностью онлайн всего по трем документам. Даже если заемщик не является клиентом банка, счет можно открыть по видео-звонку.

Правила предоставления субсидий банкам на льготное кредитование правительство утвердило в мае. На возмещение недополученных доходов банкам, присоединившимся к льготному кредитованию бизнеса и НКО по ставке 2%, было выделено 5,7 млрд рублей. А общий объем выданных по программе кредитов должен составить не менее 248 млрд рублей.

Тогда, комментируя постановление правительства, премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что средства могут быть использованы на любые цели - по усмотрению бизнеса. "Конечно, мы рассчитываем, что их потратят в первую очередь на выплату заработных плат. Ведь тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю эту сумму погасит государство. А кто оставит не менее 80% работников, должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Срок погашения, напомню, 1 апреля следующего года", - подчеркнул глава правительства.

На льготные кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий COVID-19, а также социально ориентированные НКО. Помимо льготной ставки им доступны особые условия погашения.

Как рассказали в ПСБ, льготное кредитование до конца сентября 2020 года могут получить компании с организационно-правовой формой ИП или ООО, принадлежащие к малому и микробизнесу (согласно 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" - Ред.). Учредители и генеральный директор должны иметь российский паспорт, при этом в составе учредителей не должно быть другого юридического лица. Льготный кредит могут получить индивидуальные предприниматели в возрасте от 21 года до 65 лет.

Получившие льготные кредиты предприятия направляют их на широкий круг целей, отмечают в банке. Среди них - погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность. Спрос предпринимателей на кредиты свидетельствует о выходе из кризиса, подчеркнул в интервью телеканалу "Россия-24" глава Корпорации МСП Александр Браверман. Он отметил беспрецедентность принятых правительством мер по поддержке бизнеса.

О том, что в том числе льготное кредитование поддержало восстановление экономики, свидетельствуют и данные Банка России. В информационно-аналитическом комментарии регулятора отмечается, что в июле продолжилось восстановление инвестиционного спроса, замедлилось сокращение занятости, а рост зарплат остается положительным.

По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, индекс бизнес-климата в июле увеличился, причем наиболее сильное улучшение оценок текущей ситуации и ожиданий наблюдалось среди предприятий агропромышленного комплекса, транспорта и торговли.

В июне, как посчитали в ЦБ РФ, объем предоставленных малым и средним предприятиям кредитов составил 607 млрд рублей, увеличившись на 35,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время наблюдался значительный рост количества предоставленных кредитов - 190 601, в 1,7 раза больше по сравнению с маем этого года.