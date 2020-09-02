Лукашенко поздравил Валентина Гафта с 85-летием

Звезду пленительного счастья театрального искусства - народного артиста РСФСР Валентина Гафта - поздравил 2 сентября президент Беларуси с 85-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Отметив, что творческий путь легенды театра и кино Союзного государства являет собой "достойный пример преданности профессии и беззаветного служения высоким идеалам искусства", глава белорусского государства подчеркнул, что юбиляр с успехом реализовал себя как замечательный режиссер и мастер поэтического слова.

Он выразил убеждение, что талант Валентина Гафта "будет и впредь радовать миллионы зрителей разных поколений, способствовать укреплению белорусско-российского культурного сотрудничества".

Сотни ролей в кино и театре, напоминают биографы уникального по масштабу артиста, уместились под одной незабываемой фамилией, которую писатель-сатирик Григорий Горин назвал диагнозом. Из них более семидесяти лет Гафт посвятил сценическому искусству: сначала в школьном театре, а позже, в 1969 году, в труппу "Современника" его пригласил Олег Ефремов. В этом театре Валентин Иосифович и служит многие годы.

Со временем Валентин Гафт стал сниматься в телевизионных фильмах и кино, где начинал с ролей иностранцев. Исключением из общего ряда, напоминают белорусские обозреватели, стала роль гусарского полковника в картине "О бедном гусаре замолвите слово" Эльдара Рязанова. Следующей их совместной работой стал фильм "Гараж", в котором артист особенно ярко проявил гротесковый талант. Реплики его героя моментально ушли в народ, а режиссер навсегда полюбил этого нестандартного, необычайно талантливого и разнопланового актера.

Как известно, одаренный человек щедр на многие грани своего мастерства. Параллельно с актерскими достижениями Гафт прославился как автор острых, как кинжал, эпиграмм. Кроме того, он автор нескольких книг, в том числе таких, как "Я постепенно познаю", "Жизнь - театр", "Сад забытых воспоминаний" и многих других.

За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность Гафт награжден правительственными наградами и театральной премией "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", резюмирует БЕЛТА.