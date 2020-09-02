Уже 3 сентября сборная России проведет первый матч в календарном году. В четверг наши примут на стадионе "Динамо" в рамках Лиги наций Сербию. А в воскресенье отправятся в гости к венграм.

За то время, что сборной руководит Черчесов, заблистать в ней получили шанс сразу несколько игроков, которые и раньше вызывались в национальную команду, но по разным причинам закрепиться в ней не смогли. Один из них - Магомед Оздоев.

Перейдя в "Зенит" в феврале 2018 года, Оздоев поначалу не попадал состав. Были даже разговоры о его продаже, но с приходом Сергея Семака полузащитник преобразился и за короткий промежуток времени стал одним из ведущих игроков не только в клубе, но и в сборной. В последних девяти матчах отборочного цикла Евро-2020 Магомед появлялся на поле с первых минут и забил два мяча. Особенно запомнился гол в ворота Шотландии, когда хавбек мощным ударом с дальней дистанции поразил ворота соперника.

В интервью "РГ" Оздоев рассказал об ожиданиях от предстоящих встреч сборной в Лиге наций, шансах "Зенита" на успех в Лиге чемпионов и поделился своим мнением о работе системы VAR в России.

Соскучились по сборной?

Магомед Оздоев: Конечно. Давно в последний раз собирались. Должны были приехать в команду в марте, но не получилось. Хотелось уже как можно быстрее встретиться с тренерским штабом, ребятами.

Все это время, пока не было матчей сборной, были с кем-то из нее на связи?

Магомед Оздоев: Многие из сборной и так со мной играют в одной команде каждый день, поэтому даже связь поддерживать не приходится. И созванивался с Станиславом Саламовичем. Он всегда интересуется состоянием игроков, различными нюансами - это в итоге и дает результат сборной.

Понятно, что пока рано говорить об этом, но чего стоит ждать от России на следующем крупном турнире - чемпионате Европы?

Магомед Оздоев: Как минимум - выхода из группы. Хотя соперники у нас сильнее. Выйти из нее будет очень непросто. Думаю, Станислав Саламович не даст никому спуску в этом плане.

В группе у нас Бельгия, которой сборная дважды проиграла в отборочном цикле Евро-2020 - 1:3 и 1:4. Можно сказать, что бельгийцы - космос?

Магомед Оздоев: Не сказал бы. У них есть один космос, который решает исход матчей - Азар. Де Брюйне очень сильный футболист, но ему нужны партнеры. Он двигатель команды, регулирует темп, но Азар просто берет мяч, обыгрывает пятерых и забивает.

В рейтинге ФИФА Бельгия идет на первом месте. Выходит - они сейчас сильнее всех в мире?

Магомед Оздоев: Да. Этот рейтинг ведь не просто так существует. Из того, что я видел, с бельгийцами могут потягаться только французы и бразильцы.

Просто к рейтингу ФИФА разное отношение. Есть те, кто не принимает его в расчет.

Магомед Оздоев: Те, кто составляет рейтинг не с воздуха начисляют очки. Берутся в расчет матчи, результаты. Как все знают, есть различие в подсчете очков в зависимости от статуса встречи - официальная она или товарищеская.

Просто как пример: перед домашним чемпионатом мира Россия опустилась на 70-е место в рейтинге. Это был наш уровень?

Магомед Оздоев: Нет, но такое падение было объяснимо. Мы же, в отличие от остальных, проводили только товарищеские матчи, за исключением трех игр на Кубке конфедераций. Отсюда и такой результат. Но потом, благодаря успешному выступлению на чемпионате мира, мы поднялись. И в этом огромная заслуга тренерского штаба и футболистов. Мы совершили определенный скачок и сейчас занимаем достойное место в рейтинге.

В концовке прошлого сезона тяжело было играть в таком графике, когда матчи шли через два дня на третий?

Магомед Оздоев: Тяжело, особенно физически. Уставали, потому что очень много работали, но ничего с этим поделать было нельзя.

Тренировочный процесс как-то изменился в связи с этим?

Магомед Оздоев: Конечно, потому что после каждого матча идет восстановительная тренировка. Играешь - восстанавливаешься - играешь - восстанавливаешься. Необычно, конечно, такое впервые происходит. Надеюсь, скоро все будет как прежде. Но раз так нужно сейчас - значит нужно.

Многие футболисты говорят, что матчи лучше любых тренировок. Может и хорошо, что так много игр?

Магомед Оздоев: Это не очень хорошо для организма. Если провести два матча за неделю или пять за месяц - это нормально. Но когда у тебя семь-восемь встреч - организму непросто. До сих пор ведь не было такого. Только в Англии есть "Боксинг Дэй", и то после него есть определенная пауза. Можете посмотреть на статистику травм после возобновления сезона: много мышечных повреждений, потому что футболисты не успевают восстанавливаться. Опять же, в Англии я слышал высказывания тренеров, которым не нравится "Боксинг Дэй". И я их могу понять.

Магомед Оздоев: Когда закончу карьеру, смогу рассказать детям и внукам о том, что выиграл все трофеи в России. Это приятно

Три трофея за месяц - можно сказать, что прошлый сезон был самым успешным в карьере?

Магомед Оздоев: Конечно. Когда ты закончишь, никто не будет смотреть на то, за кого ты выступал и сколько матчей провел. Возникнет вопрос - а что ты выиграл? Приятно, что, когда я закончу, могу рассказать детям, внукам, что у меня в коллекции есть все трофеи нашего футбола.

Много говорится о том, что уровень РПЛ снизился в последние годы. Это так?

Магомед Оздоев: Я так не считаю. Я в Премьер-лиге с 2010 года и не заметил такого. Многие из тех, кто критикует нынешний уровень, закончили карьеру. И им кажется, что, когда они играли, чемпионат был сильнее. А мне кажется, наоборот: общекомандные скорости возросли. Что поменялось - команды из нижней части таблицы стали лучше защищаться, и их не так просто победить. Раньше они пытались больше играть в атаку.

Судя по результатам последних лет ваш главный конкурент - "Локомотив". А по игре кого отметите?

Магомед Оздоев: "Локомотив". Их тактика дает результат. Последние 3-4 года они заслуженно идут наверху.

Нынешний "Зенит" в состоянии все-таки выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Магомед Оздоев: Мы и в прошлом году были в шаге от достижений этой цели, но у нас в группе были одни из лучших команд Европы. Тот же "Лион", который обыграл "Ювентус" и "Манчестер Сити" - "Зенит" победил его дома и сыграл вничью на выезде. "Лейпциг" добрался до полуфинала. Хотя у нас многие кричали, что "Лион" и "Лейпциг" - середняки. Или если возьмем другие наши клубы, у того же "Краснодара" была очень сложная группа в Лиге Европы, "Локомотив" в Лиге чемпионов встречался с "Ювентусом", "Атлетико".

Кого бы вы назвали лидером "Зенита"? Не лучшим игроком, а именно вожаком?

Магомед Оздоев: У нас в прошлом году был Иванович. Он был лидером как в раздевалке, так и на поле. Но в "Зените" есть и второй лидер - Дзюба. Они делили эту роль с Ивановичем. Подсказывали, заряжали ребят. Иванович ушел, Артем остался и сейчас он ведет нас к победам. Дзюба своей работой и игрой доказывает, что он достоин носить повязку.

Вы не сразу закрепились в стартовом составе "Зенита", а спустя год после перехода - зимой 2019 года. Как это удалось сделать?

Магомед Оздоев: Я получил свой шанс во втором матче плей-офф Лиги Европы с "Фенербахче" и воспользовался им. Летом 2019 года у меня состоялся разговор с Семаком. Он объяснил ситуацию, сказал, что надо дотерпеть до зимы и у меня будет шанс. А дальше уже все зависело от меня.

Не было тогда мыслей сменить обстановку?

Магомед Оздоев: Предложения были, но я почти сразу отказал. Семак сказал, что не отпустит меня.

В карьере почти каждого известного игрока бывают ситуации, когда была вероятность уехать в Европу. У вас был такой вариант?

Магомед Оздоев: Я такие вещи пропускаю мимо себя, не очень ими интересуюсь. Все просто - либо ты переходишь, либо нет. Поэтому я спокойно отношусь к таким разговорам. У меня есть договоренность с клубом: если есть конкретика, тогда я могу подумать. А если нет, мне это неинтересно.

Много разговоров в последнее время о судействе. У нас оно действительно такого низкого уровня?

Магомед Оздоев: Не сказал бы. Считаю, у нас очень даже квалифицированные арбитры. Просто сейчас какой-то бум - во всем винить их. Раньше такого не было, хотя судейские ошибки были всегда. И будут. Они ведь люди. Как и футболисты, тренеры, обычные люди - все мы ошибаемся. Никто из нас неидеален. О чем говорить, если даже роботы ошибаются? Вот в Англии недавно случай был, когда техника не увидела, что мяч пересек линию. Судейство - совершенно точно не главная проблема российского футбола. Находить крайних не нужно, а наоборот: надо помогать судьям, командам, игрокам. Сейчас очень тяжелый период для всех. Если мы не будем единым целым - ничего не изменится. Я смотрю другие чемпионаты, так там тоже хватает судейских ляпов. Просто в Европе на такие вещи не акцентируют внимания.

Смогли разобраться, как работает система VAR?

Магомед Оздоев: Мы, игроки, не имеем права спрашивать у судей по VAR, иначе получим карточку. Если судья видит определенный момент, ему подсказывают ассистенты - он смотрит повтор. А вообще, насколько я понял, есть три момента, в которых может вмешаться VAR: возможный пенальти, гол и прямая красная карточка. В остальных случаях - ауты, угловые не смотрят.

Досье "РГ"

Магомед Оздоев

Родился 5 ноября 1992 года в Грозном.

Воспитанник "Ангушта". Выступал за команды: "Ангушт" (2007), "Терек" (2008), "Динамо" Киев (2009), "Локомотив" (2010-2015), "Рубин" (2014-2015, 2015-2017), "Терек" (2017). В "Зените" - с 2018 года.

В национальной сборной России дебютировал в сентябре 2014 года. Провел 31 матч, забил три мяча.

Двукратный чемпион России (2018/19, 2019/20), обладатель Кубка России (2019/20) и Суперкубка России (2020), бронзовый призер чемпионата России (2013/14). Попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2018/19).

Где будем смотреть

3 сентября, четверг, Первый канал

21.40 Сборная России - Сборная Сербии. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.40 Сборная Германии - Сборная Испании. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

18.50 Сборная Латвии - Сборная Андорры. Прямая трансляция.

21.35 Сборная Украины - Сборная Швейцарии. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.35 Сборная Финляндии - Сборная Уэльса. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.35 Сборная Турции - Сборная Венгрии. Прямая трансляция.

Тем временем

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прибыл в Бергамо. Уже в ближайшее время он пройдет медосмотр в "Аталанте" и подпишет с "черно-синими" пятилетний контракт.

Теперь уже бывший клуб Миранчука "Локомотив" получит за этот трансфер 14,5 миллиона евро. Что касается зарплаты Алексея в Италии, то в год он будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро.

По словам главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, Миранчук призван заменить одного из лидеров бергамасков Йосипа Иличича. Словенцу уже 32 года, кроме того, у него есть определенные ментальные проблемы. К примеру, концовку прошлого сезона он пропустил из-за приступов депрессии. Еще неясно, возобновит ли он карьеру и будет ли играть за "Аталанту".