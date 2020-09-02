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02.09.2020 12:10
Рубрика: В мире

Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Sputnik/РИА Новости Фото: Sputnik/РИА Новости
Фото: Sputnik/РИА Новости

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе переговоров с Сергеем Лавровым выразил благодарность России за "взвешенную и предельно четкую" позицию по ситуации в республике. Он также отметил роль Москвы в стабилизации обстановки в Беларуси.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - приводит его слова РИА Новости.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что такая позиция российской стороны позволяет перенаправить ситуацию в более спокойное русло, способствует поиску решений и налаживанию диалога в обществе.

Он также отметил, что властям Беларуси на данном этапе удалось избежать развития украинского сценария в республике. "Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий - сценарий цветной революции, организованной извне", - отметил Владимир Макей.

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