Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе переговоров с Сергеем Лавровым выразил благодарность России за "взвешенную и предельно четкую" позицию по ситуации в республике. Он также отметил роль Москвы в стабилизации обстановки в Беларуси.

"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - приводит его слова РИА Новости.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что такая позиция российской стороны позволяет перенаправить ситуацию в более спокойное русло, способствует поиску решений и налаживанию диалога в обществе.

Он также отметил, что властям Беларуси на данном этапе удалось избежать развития украинского сценария в республике. "Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий - сценарий цветной революции, организованной извне", - отметил Владимир Макей.