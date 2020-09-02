"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Донни ван де Бека

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека.

Официальный сайт клуба сообщил о том, что голландский полузащитник подписал с "МЮ" пятилетний контракт. Согласно условиям договора, возможно автоматическое продление соглашения еще на сезон.

Сумма трансфера 23-летнего ван де Бека составила 45 млн евро. В новом клубе он будет зарабатывать 6 млн евро в год. В минувшем сезоне в составе "Аякса" он провел 37 матчей и забил 11 мячей.

Ван де Бек рассказал о своих впечатлениях от перехода в "МЮ". "Это невероятная возможность перейти в клуб с такой богатой и удивительной историей. Готов к новому шагу в своей карьере. Наслышан о прекрасной атмосфере на "Олд Траффорд", не могу дождаться, чтобы ощутить это, как только болельщики вернутся на трибуны", - приводит слова голландца сайт "Юнайтед".