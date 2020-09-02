Новости

ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин 22:11
Испанский суд обязал родных Франко вернуть его дворец 22:03
Перевести соцуслуги в деньги федеральные льготники могут до 1 октября 21:54
В Москве 16-летний хоккеист умер после падения с турника 21:15
В Кремле готовы помочь заболевшему Берлускони 21:03
Посольство РФ в ФРГ: Берлин не предоставил фактуры по ситуации с Навальным 21:02
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Донни ван де Бека 20:59
От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико 20:51
Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 20:40
Рубрика: Спорт

Трибуны пошумят

Матчи Единой лиги будут со зрителями
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Новый сезон баскетбольной Единой лиги стартует 20 сентября. О том, каким будет турнир, журналистам рассказали руководители лиги.

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин сообщила в эфире "Матч ТВ", что была проверена финансовая составляющая всех клубов, стали известны бюджеты, которые обнародуют совсем скоро - 15 сентября:

СМИ: Игроки НБА передумали досрочно завершать сезон

- Так как мы открытая лига, то следим за тем, что происходит в регионах, странах участников Единой лиги, внимательно выполняем предписания Роспотребнадзора. При этом планируем, что матчи будут проходить при участии зрителей. Минимальное количество зрителей у нас - это десять процентов от общей вместимости арены, максимальное - 50, все зависит от регионов. Если границы не откроются, то будем проводить внутренний чемпионат с участием российских клубов, польские команды будут играть между собой, белорусы, если смогут, будут приезжать к нам, Астана - это отдельная история, каждый день следим за ситуацией.

Кроме того, госпожа Корстин сообщила, что традиционный Матч всех звезд запланирован в Москве на 14 февраля 2021 года.

В свою очередь, президент Единой лиги Сергей Кущенко рассказал, что в ЕЛ каждый день работает своеобразный оперштаб:

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Известен полный формат Кубка страны по баскетболу

- Идет сбор информации по странам, где играют наши клубы, чтобы понять ситуацию. Надеемся, к 20 сентября у нас будет алгоритм, по которому мы начнем играть. Как и в футболе: заболевает один игрок - сразу все, кто с ним контактировал, должны пройти тест и посидеть на карантине.

Что касается новостей из ведущих клубов, то ЦСКА начал тренировочный сбор, к которому присоединился главный тренер Димитрис Итудис, переболевший коронавирусом. Свой повод для радости и у болельщиков казанского УНИКСа. Накануне клуб подписал годовое соглашение с американским форвардом Окаро Уайтом. В прошлом сезоне в составе "Капитал сити Гоу-Гоу" Уайт набирал в среднем 13,3 очка, 8 подборов и 1,7 результативные передачи.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон