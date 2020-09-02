Новый сезон баскетбольной Единой лиги стартует 20 сентября. О том, каким будет турнир, журналистам рассказали руководители лиги.

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин сообщила в эфире "Матч ТВ", что была проверена финансовая составляющая всех клубов, стали известны бюджеты, которые обнародуют совсем скоро - 15 сентября:

- Так как мы открытая лига, то следим за тем, что происходит в регионах, странах участников Единой лиги, внимательно выполняем предписания Роспотребнадзора. При этом планируем, что матчи будут проходить при участии зрителей. Минимальное количество зрителей у нас - это десять процентов от общей вместимости арены, максимальное - 50, все зависит от регионов. Если границы не откроются, то будем проводить внутренний чемпионат с участием российских клубов, польские команды будут играть между собой, белорусы, если смогут, будут приезжать к нам, Астана - это отдельная история, каждый день следим за ситуацией.

Кроме того, госпожа Корстин сообщила, что традиционный Матч всех звезд запланирован в Москве на 14 февраля 2021 года.

В свою очередь, президент Единой лиги Сергей Кущенко рассказал, что в ЕЛ каждый день работает своеобразный оперштаб:

- Идет сбор информации по странам, где играют наши клубы, чтобы понять ситуацию. Надеемся, к 20 сентября у нас будет алгоритм, по которому мы начнем играть. Как и в футболе: заболевает один игрок - сразу все, кто с ним контактировал, должны пройти тест и посидеть на карантине.

Что касается новостей из ведущих клубов, то ЦСКА начал тренировочный сбор, к которому присоединился главный тренер Димитрис Итудис, переболевший коронавирусом. Свой повод для радости и у болельщиков казанского УНИКСа. Накануне клуб подписал годовое соглашение с американским форвардом Окаро Уайтом. В прошлом сезоне в составе "Капитал сити Гоу-Гоу" Уайт набирал в среднем 13,3 очка, 8 подборов и 1,7 результативные передачи.