Матвиенко обсудила с Мясниковичем вопросы развития Евразийского союза

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшим главой верхней палаты парламента Беларуси Михаилом Мясниковичем, сообщает пресс-служба Совфеда.

"Собеседники обсудили вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и деятельность Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Отмечена большая работа, которую осуществляет ЕЭК для углубления интеграционных связей между государствами-членами", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было подчеркнуто, что ЕАЭС "постепенно эволюционирует в ключевой механизм отстаивания на международной арене экономических интересов стран-участниц". Кроме того, собеседники отметили усиление позитивного эффекта от сотрудничества внутри объединения для рядовых граждан.

Михаил Мясникович возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2020 года. До этого, с 2015 по 2019 год, он занимал пост председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси.